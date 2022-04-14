Terra (LUNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Terra (LUNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Terra (LUNA) Informasjon The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum. Offisiell nettside: https://terra.money/ Teknisk dokument: https://docs.terra.money/ Blokkutforsker: https://terrasco.pe/ Kjøp LUNA nå!

Terra (LUNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Terra (LUNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.28M $ 106.28M $ 106.28M Total forsyning: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Sirkulerende forsyning: $ 709.98M $ 709.98M $ 709.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 177.65M $ 177.65M $ 177.65M All-time high: $ 19.5 $ 19.5 $ 19.5 All-Time Low: $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 Nåværende pris: $ 0.1497 $ 0.1497 $ 0.1497 Lær mer om Terra (LUNA) pris

Terra (LUNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Terra (LUNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUNAs tokenomics, kan du utforske LUNA tokenets livepris!

Terra (LUNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUNA nå!

LUNA prisforutsigelse Vil du vite hvor LUNA kan være på vei? Vår LUNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUNA tokenets prisforutsigelse nå!

