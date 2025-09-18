Hva er Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Laqira Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LQR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Laqira Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Laqira Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Laqira Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Laqira Protocol (LQR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Laqira Protocol (LQR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Laqira Protocol.

Sjekk Laqira Protocolprisprognosen nå!

Laqira Protocol (LQR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Laqira Protocol (LQR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LQR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Laqira Protocol (LQR)

Leter du etter hvordan du kjøperLaqira Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Laqira Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LQR til lokale valutaer

Prøv konverting

Laqira Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Laqira Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Laqira Protocol Hvor mye er Laqira Protocol (LQR) verdt i dag? Live LQR prisen i USD er 0.08462 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LQR-til-USD-pris? $ 0.08462 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LQR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Laqira Protocol? Markedsverdien for LQR er $ 7.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LQR? Den sirkulerende forsyningen av LQR er 88.62M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLQR ? LQR oppnådde en ATH-pris på 0.518643993636471 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LQR? LQR så en ATL-pris på 0.003177412953362381 USD . Hva er handelsvolumet til LQR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LQR er $ 106.55K USD . Vil LQR gå høyere i år? LQR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LQR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Laqira Protocol (LQR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?