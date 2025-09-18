Dagens Laqira Protocol livepris er 0.08462 USD. Spor prisoppdateringer for LQR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Laqira Protocol livepris er 0.08462 USD. Spor prisoppdateringer for LQR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Laqira Protocol Logo

Laqira Protocol Pris(LQR)

1 LQR til USD livepris:

$0.08462
-3.53%1D
USD
Laqira Protocol (LQR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:19:59 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08462
24 timer lav
$ 0.08907
24 timer høy

$ 0.08462
$ 0.08907
$ 0.518643993636471
$ 0.003177412953362381
-1.38%

-3.53%

+5.15%

+5.15%

Laqira Protocol (LQR) sanntidsprisen er $ 0.08462. I løpet av de siste 24 timene har LQR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08462 og et toppnivå på $ 0.08907, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQR er $ 0.518643993636471, mens den rekordlave prisen er $ 0.003177412953362381.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQR endret seg med -1.38% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og +5.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Laqira Protocol (LQR) Markedsinformasjon

No.1296

$ 7.50M
$ 106.55K
$ 211.55M
88.62M
2,500,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på Laqira Protocol er $ 7.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 106.55K. Den sirkulerende forsyningen på LQR er 88.62M, med en total tilgang på 2500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.55M.

Laqira Protocol (LQR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Laqira Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0030964-3.53%
30 dager$ -0.00102-1.20%
60 dager$ -0.00556-6.17%
90 dager$ +0.02498+41.88%
Laqira Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte LQR en endring på $ -0.0030964 (-3.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Laqira Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00102 (-1.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Laqira Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LQR en endring på $ -0.00556 (-6.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Laqira Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02498+41.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Laqira Protocol (LQR)?

Sjekk ut Laqira Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Laqira Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LQR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Laqira Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Laqira Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Laqira Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Laqira Protocol (LQR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Laqira Protocol (LQR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Laqira Protocol.

Sjekk Laqira Protocolprisprognosen nå!

Laqira Protocol (LQR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Laqira Protocol (LQR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LQR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Laqira Protocol (LQR)

Leter du etter hvordan du kjøperLaqira Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Laqira Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LQR til lokale valutaer

Laqira Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Laqira Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Laqira Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Laqira Protocol

Hvor mye er Laqira Protocol (LQR) verdt i dag?
Live LQR prisen i USD er 0.08462 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LQR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LQR til USD er $ 0.08462. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Laqira Protocol?
Markedsverdien for LQR er $ 7.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LQR?
Den sirkulerende forsyningen av LQR er 88.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLQR ?
LQR oppnådde en ATH-pris på 0.518643993636471 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LQR?
LQR så en ATL-pris på 0.003177412953362381 USD.
Hva er handelsvolumet til LQR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LQR er $ 106.55K USD.
Vil LQR gå høyere i år?
LQR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LQR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:19:59 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

