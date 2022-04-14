Laqira Protocol (LQR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Laqira Protocol (LQR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Laqira Protocol (LQR) Informasjon Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Offisiell nettside: https://laqira.io Teknisk dokument: https://laqira.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Kjøp LQR nå!

Laqira Protocol (LQR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Laqira Protocol (LQR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 208.65M $ 208.65M $ 208.65M All-time high: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 All-Time Low: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Nåværende pris: $ 0.08346 $ 0.08346 $ 0.08346 Lær mer om Laqira Protocol (LQR) pris

Laqira Protocol (LQR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Laqira Protocol (LQR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LQR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LQR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LQRs tokenomics, kan du utforske LQR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LQR Interessert i å legge til Laqira Protocol (LQR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LQR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LQR på MEXC nå!

Laqira Protocol (LQR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LQR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LQR nå!

LQR prisforutsigelse Vil du vite hvor LQR kan være på vei? Vår LQR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LQR tokenets prisforutsigelse nå!

