Loom Network (LOOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Loom Network (LOOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Loom Network (LOOM) Informasjon Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Offisiell nettside: https://loomx.io/ Teknisk dokument: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Loom Network (LOOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Total forsyning: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Sirkulerende forsyning: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M All-time high: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 All-Time Low: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Nåværende pris: $ 0.001408 $ 0.001408 $ 0.001408 Lær mer om Loom Network (LOOM) pris

Loom Network (LOOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Loom Network (LOOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOMs tokenomics, kan du utforske LOOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOOM Interessert i å legge til Loom Network (LOOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LOOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Loom Network (LOOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOOM nå!

LOOM prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOM kan være på vei? Vår LOOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOM tokenets prisforutsigelse nå!

