Dagens LogX Network livepris er 0.00787 USD. Spor prisoppdateringer for LOGX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOGX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LogX Network Logo

LogX Network Pris(LOGX)

1 LOGX til USD livepris:

$0.007861
$0.007861
-0.39%1D
USD
LogX Network (LOGX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:18:11 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.007846
$ 0.007846
24 timer lav
$ 0.01039
$ 0.01039
24 timer høy

$ 0.007846
$ 0.007846

$ 0.01039
$ 0.01039

$ 0.22448504758967733
$ 0.22448504758967733

$ 0.004025145495006106
$ 0.004025145495006106

-0.18%

-0.38%

-38.02%

-38.02%

LogX Network (LOGX) sanntidsprisen er $ 0.00787. I løpet av de siste 24 timene har LOGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007846 og et toppnivå på $ 0.01039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOGX er $ 0.22448504758967733, mens den rekordlave prisen er $ 0.004025145495006106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOGX endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -38.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LogX Network (LOGX) Markedsinformasjon

No.1512

$ 3.51M
$ 3.51M

$ 71.54K
$ 71.54K

$ 7.87M
$ 7.87M

446.28M
446.28M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

44.62%

ARB

Nåværende markedsverdi på LogX Network er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.54K. Den sirkulerende forsyningen på LOGX er 446.28M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.87M.

LogX Network (LOGX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LogX Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003078-0.38%
30 dager$ +0.003191+68.19%
60 dager$ -0.000604-7.13%
90 dager$ -0.002437-23.65%
LogX Network Prisendring i dag

I dag registrerte LOGX en endring på $ -0.00003078 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LogX Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.003191 (+68.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LogX Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LOGX en endring på $ -0.000604 (-7.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LogX Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002437-23.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LogX Network (LOGX)?

Sjekk ut LogX Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LogX Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LOGX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LogX Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LogX Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LogX Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LogX Network (LOGX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LogX Network (LOGX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LogX Network.

Sjekk LogX Networkprisprognosen nå!

LogX Network (LOGX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LogX Network (LOGX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOGX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LogX Network (LOGX)

Leter du etter hvordan du kjøperLogX Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LogX Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LOGX til lokale valutaer

1 LogX Network(LOGX) til VND
207.09905
1 LogX Network(LOGX) til AUD
A$0.0118837
1 LogX Network(LOGX) til GBP
0.0058238
1 LogX Network(LOGX) til EUR
0.0066895
1 LogX Network(LOGX) til USD
$0.00787
1 LogX Network(LOGX) til MYR
RM0.033054
1 LogX Network(LOGX) til TRY
0.3256606
1 LogX Network(LOGX) til JPY
¥1.15689
1 LogX Network(LOGX) til ARS
ARS$11.6076204
1 LogX Network(LOGX) til RUB
0.657145
1 LogX Network(LOGX) til INR
0.6932683
1 LogX Network(LOGX) til IDR
Rp131.1666142
1 LogX Network(LOGX) til KRW
10.9915568
1 LogX Network(LOGX) til PHP
0.4486687
1 LogX Network(LOGX) til EGP
￡E.0.3790192
1 LogX Network(LOGX) til BRL
R$0.0417897
1 LogX Network(LOGX) til CAD
C$0.0107819
1 LogX Network(LOGX) til BDT
0.9580938
1 LogX Network(LOGX) til NGN
11.7637612
1 LogX Network(LOGX) til COP
$30.7421875
1 LogX Network(LOGX) til ZAR
R.0.1363871
1 LogX Network(LOGX) til UAH
0.3251884
1 LogX Network(LOGX) til TZS
T.Sh.19.4801388
1 LogX Network(LOGX) til VES
Bs1.28281
1 LogX Network(LOGX) til CLP
$7.51585
1 LogX Network(LOGX) til PKR
Rs2.2338208
1 LogX Network(LOGX) til KZT
4.2608967
1 LogX Network(LOGX) til THB
฿0.250266
1 LogX Network(LOGX) til TWD
NT$0.2378314
1 LogX Network(LOGX) til AED
د.إ0.0288829
1 LogX Network(LOGX) til CHF
Fr0.0062173
1 LogX Network(LOGX) til HKD
HK$0.0611499
1 LogX Network(LOGX) til AMD
֏3.011849
1 LogX Network(LOGX) til MAD
.د.م0.0709874
1 LogX Network(LOGX) til MXN
$0.1447293
1 LogX Network(LOGX) til SAR
ريال0.0295125
1 LogX Network(LOGX) til ETB
Br1.1298959
1 LogX Network(LOGX) til KES
KSh1.0166466
1 LogX Network(LOGX) til JOD
د.أ0.00557983
1 LogX Network(LOGX) til PLN
0.0284894
1 LogX Network(LOGX) til RON
лв0.0339984
1 LogX Network(LOGX) til SEK
kr0.0740567
1 LogX Network(LOGX) til BGN
лв0.0130642
1 LogX Network(LOGX) til HUF
Ft2.6145714
1 LogX Network(LOGX) til CZK
0.1627516
1 LogX Network(LOGX) til KWD
د.ك0.00240035
1 LogX Network(LOGX) til ILS
0.0262071
1 LogX Network(LOGX) til BOB
Bs0.0543817
1 LogX Network(LOGX) til AZN
0.013379
1 LogX Network(LOGX) til TJS
SM0.0736632
1 LogX Network(LOGX) til GEL
0.021249
1 LogX Network(LOGX) til AOA
Kz7.1740559
1 LogX Network(LOGX) til BHD
.د.ب0.00296699
1 LogX Network(LOGX) til BMD
$0.00787
1 LogX Network(LOGX) til DKK
kr0.0499745
1 LogX Network(LOGX) til HNL
L0.2062727
1 LogX Network(LOGX) til MUR
0.3568258
1 LogX Network(LOGX) til NAD
$0.1365445
1 LogX Network(LOGX) til NOK
kr0.0782278
1 LogX Network(LOGX) til NZD
$0.013379
1 LogX Network(LOGX) til PAB
B/.0.00787
1 LogX Network(LOGX) til PGK
K0.0328966
1 LogX Network(LOGX) til QAR
ر.ق0.0285681
1 LogX Network(LOGX) til RSD
дин.0.7848751
1 LogX Network(LOGX) til UZS
soʻm97.1604229
1 LogX Network(LOGX) til ALL
L0.6489602
1 LogX Network(LOGX) til ANG
ƒ0.0140873
1 LogX Network(LOGX) til AWG
ƒ0.014166
1 LogX Network(LOGX) til BBD
$0.01574
1 LogX Network(LOGX) til BAM
KM0.0130642
1 LogX Network(LOGX) til BIF
Fr23.49195
1 LogX Network(LOGX) til BND
$0.0100736
1 LogX Network(LOGX) til BSD
$0.00787
1 LogX Network(LOGX) til JMD
$1.2624267
1 LogX Network(LOGX) til KHR
31.6063922
1 LogX Network(LOGX) til KMF
Fr3.28966
1 LogX Network(LOGX) til LAK
171.0869531
1 LogX Network(LOGX) til LKR
Rs2.3805176
1 LogX Network(LOGX) til MDL
L0.129855
1 LogX Network(LOGX) til MGA
Ar34.8229399
1 LogX Network(LOGX) til MOP
P0.0630387
1 LogX Network(LOGX) til MVR
0.120411
1 LogX Network(LOGX) til MWK
MK13.6631857
1 LogX Network(LOGX) til MZN
MT0.502893
1 LogX Network(LOGX) til NPR
Rs1.1090404
1 LogX Network(LOGX) til PYG
56.20754
1 LogX Network(LOGX) til RWF
Fr11.40363
1 LogX Network(LOGX) til SBD
$0.064534
1 LogX Network(LOGX) til SCR
0.1127771
1 LogX Network(LOGX) til SRD
$0.2997683
1 LogX Network(LOGX) til SVC
$0.0688625
1 LogX Network(LOGX) til SZL
L0.1365445
1 LogX Network(LOGX) til TMT
m0.027545
1 LogX Network(LOGX) til TND
د.ت0.0229017
1 LogX Network(LOGX) til TTD
$0.0532799
1 LogX Network(LOGX) til UGX
Sh27.60796
1 LogX Network(LOGX) til XAF
Fr4.39146
1 LogX Network(LOGX) til XCD
$0.021249
1 LogX Network(LOGX) til XOF
Fr4.39146
1 LogX Network(LOGX) til XPF
Fr0.79487
1 LogX Network(LOGX) til BWP
P0.1048284
1 LogX Network(LOGX) til BZD
$0.0158187
1 LogX Network(LOGX) til CVE
$0.7380486
1 LogX Network(LOGX) til DJF
Fr1.39299
1 LogX Network(LOGX) til DOP
$0.4880974
1 LogX Network(LOGX) til DZD
د.ج1.0196372
1 LogX Network(LOGX) til FJD
$0.0177075
1 LogX Network(LOGX) til GNF
Fr68.42965
1 LogX Network(LOGX) til GTQ
Q0.0602842
1 LogX Network(LOGX) til GYD
$1.6471123
1 LogX Network(LOGX) til ISK
kr0.95227

LogX Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LogX Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LogX Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LogX Network

Hvor mye er LogX Network (LOGX) verdt i dag?
Live LOGX prisen i USD er 0.00787 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOGX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOGX til USD er $ 0.00787. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LogX Network?
Markedsverdien for LOGX er $ 3.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOGX?
Den sirkulerende forsyningen av LOGX er 446.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOGX ?
LOGX oppnådde en ATH-pris på 0.22448504758967733 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOGX?
LOGX så en ATL-pris på 0.004025145495006106 USD.
Hva er handelsvolumet til LOGX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOGX er $ 71.54K USD.
Vil LOGX gå høyere i år?
LOGX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOGX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:18:11 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.007861
