LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

RangeringNo.1644

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning479,780,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.4797%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.22448504758967733,2024-09-24

Laveste pris0.004025145495006106,2025-09-02

Offentlig blokkjedeARB

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...