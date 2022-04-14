LogX Network (LOGX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LogX Network (LOGX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LogX Network (LOGX) Informasjon LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Offisiell nettside: https://logx.network Teknisk dokument: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Kjøp LOGX nå!

LogX Network (LOGX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LogX Network (LOGX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 446.28M $ 446.28M $ 446.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.89M $ 10.89M $ 10.89M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 Nåværende pris: $ 0.010892 $ 0.010892 $ 0.010892 Lær mer om LogX Network (LOGX) pris

LogX Network (LOGX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LogX Network (LOGX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOGX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOGX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOGXs tokenomics, kan du utforske LOGX tokenets livepris!

