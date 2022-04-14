Houdini Swap (LOCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Houdini Swap (LOCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Houdini Swap (LOCK) Informasjon Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Offisiell nettside: https://houdiniswap.com/ Teknisk dokument: https://docs.houdiniswap.com/houdini-swap/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Kjøp LOCK nå!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Houdini Swap (LOCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M Total forsyning: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M Sirkulerende forsyning: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.09M $ 17.09M $ 17.09M All-time high: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 All-Time Low: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Nåværende pris: $ 0.1709 $ 0.1709 $ 0.1709 Lær mer om Houdini Swap (LOCK) pris

Houdini Swap (LOCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Houdini Swap (LOCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOCKs tokenomics, kan du utforske LOCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOCK Interessert i å legge til Houdini Swap (LOCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LOCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LOCK på MEXC nå!

Houdini Swap (LOCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOCK nå!

LOCK prisforutsigelse Vil du vite hvor LOCK kan være på vei? Vår LOCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOCK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!