Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informasjon TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Kjøp TIBBIR nå!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ribbita by Virtuals (TIBBIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 187.95M $ 187.95M $ 187.95M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 187.95M $ 187.95M $ 187.95M All-time high: $ 0.2737 $ 0.2737 $ 0.2737 All-Time Low: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Nåværende pris: $ 0.18795 $ 0.18795 $ 0.18795 Lær mer om Ribbita by Virtuals (TIBBIR) pris

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ribbita by Virtuals (TIBBIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIBBIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIBBIR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIBBIRs tokenomics, kan du utforske TIBBIR tokenets livepris!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TIBBIR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TIBBIR nå!

TIBBIR prisforutsigelse Vil du vite hvor TIBBIR kan være på vei? Vår TIBBIR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TIBBIR tokenets prisforutsigelse nå!

