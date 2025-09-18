Dagens Houdini Swap livepris er 0.1883 USD. Spor prisoppdateringer for LOCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Houdini Swap livepris er 0.1883 USD. Spor prisoppdateringer for LOCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Houdini Swap Pris(LOCK)

$0.1883
0.00%1D
Houdini Swap (LOCK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:34 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) Prisinformasjon (USD)

$ 0.1826
24 timer lav
$ 0.1989
$ 0.1826
$ 0.1989
$ 1.2982915619561333
$ 0.04071961931670599
Houdini Swap (LOCK) sanntidsprisen er $ 0.1883. I løpet av de siste 24 timene har LOCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1826 og et toppnivå på $ 0.1989, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOCK er $ 1.2982915619561333, mens den rekordlave prisen er $ 0.04071961931670599.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOCK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Houdini Swap (LOCK) Markedsinformasjon

$ 17.10M
$ 678.95
$ 18.83M
90.79M
100,000,000
90,790,012.432358
Nåværende markedsverdi på Houdini Swap er $ 17.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 678.95. Den sirkulerende forsyningen på LOCK er 90.79M, med en total tilgang på 90790012.432358. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.83M.

Houdini Swap (LOCK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Houdini Swap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0092-4.66%
60 dager$ -0.002-1.06%
90 dager$ +0.0683+56.91%
Houdini Swap Prisendring i dag

I dag registrerte LOCK en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Houdini Swap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0092 (-4.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Houdini Swap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LOCK en endring på $ -0.002 (-1.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Houdini Swap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0683+56.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Houdini Swap (LOCK)?

Sjekk ut Houdini Swap Prishistorikk-siden nå.

Hva er Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Houdini Swap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LOCK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Houdini Swap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Houdini Swap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Houdini Swap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Houdini Swap (LOCK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Houdini Swap (LOCK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Houdini Swap.

Sjekk Houdini Swapprisprognosen nå!

Houdini Swap (LOCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Houdini Swap (LOCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOCK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Houdini Swap (LOCK)

Leter du etter hvordan du kjøperHoudini Swap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Houdini Swap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LOCK til lokale valutaer

1 Houdini Swap(LOCK) til VND
4,955.1145
1 Houdini Swap(LOCK) til AUD
A$0.284333
1 Houdini Swap(LOCK) til GBP
0.139342
1 Houdini Swap(LOCK) til EUR
0.160055
1 Houdini Swap(LOCK) til USD
$0.1883
1 Houdini Swap(LOCK) til MYR
RM0.79086
1 Houdini Swap(LOCK) til TRY
7.791854
1 Houdini Swap(LOCK) til JPY
¥27.6801
1 Houdini Swap(LOCK) til ARS
ARS$277.727436
1 Houdini Swap(LOCK) til RUB
15.72305
1 Houdini Swap(LOCK) til INR
16.587347
1 Houdini Swap(LOCK) til IDR
Rp3,138.332078
1 Houdini Swap(LOCK) til KRW
262.987312
1 Houdini Swap(LOCK) til PHP
10.740632
1 Houdini Swap(LOCK) til EGP
￡E.9.068528
1 Houdini Swap(LOCK) til BRL
R$1.001756
1 Houdini Swap(LOCK) til CAD
C$0.257971
1 Houdini Swap(LOCK) til BDT
22.923642
1 Houdini Swap(LOCK) til NGN
281.463308
1 Houdini Swap(LOCK) til COP
$732.684715
1 Houdini Swap(LOCK) til ZAR
R.3.261356
1 Houdini Swap(LOCK) til UAH
7.780556
1 Houdini Swap(LOCK) til TZS
T.Sh.466.087692
1 Houdini Swap(LOCK) til VES
Bs30.6929
1 Houdini Swap(LOCK) til CLP
$179.8265
1 Houdini Swap(LOCK) til PKR
Rs53.447072
1 Houdini Swap(LOCK) til KZT
101.947503
1 Houdini Swap(LOCK) til THB
฿5.989823
1 Houdini Swap(LOCK) til TWD
NT$5.690426
1 Houdini Swap(LOCK) til AED
د.إ0.691061
1 Houdini Swap(LOCK) til CHF
Fr0.148757
1 Houdini Swap(LOCK) til HKD
HK$1.463091
1 Houdini Swap(LOCK) til AMD
֏72.06241
1 Houdini Swap(LOCK) til MAD
.د.م1.698466
1 Houdini Swap(LOCK) til MXN
$3.460954
1 Houdini Swap(LOCK) til SAR
ريال0.706125
1 Houdini Swap(LOCK) til ETB
Br27.034231
1 Houdini Swap(LOCK) til KES
KSh24.324594
1 Houdini Swap(LOCK) til JOD
د.أ0.1335047
1 Houdini Swap(LOCK) til PLN
0.681646
1 Houdini Swap(LOCK) til RON
лв0.811573
1 Houdini Swap(LOCK) til SEK
kr1.77002
1 Houdini Swap(LOCK) til BGN
лв0.312578
1 Houdini Swap(LOCK) til HUF
Ft62.557026
1 Houdini Swap(LOCK) til CZK
3.890278
1 Houdini Swap(LOCK) til KWD
د.ك0.0574315
1 Houdini Swap(LOCK) til ILS
0.627039
1 Houdini Swap(LOCK) til BOB
Bs1.301153
1 Houdini Swap(LOCK) til AZN
0.32011
1 Houdini Swap(LOCK) til TJS
SM1.762488
1 Houdini Swap(LOCK) til GEL
0.50841
1 Houdini Swap(LOCK) til AOA
Kz171.648631
1 Houdini Swap(LOCK) til BHD
.د.ب0.0709891
1 Houdini Swap(LOCK) til BMD
$0.1883
1 Houdini Swap(LOCK) til DKK
kr1.195705
1 Houdini Swap(LOCK) til HNL
L4.935343
1 Houdini Swap(LOCK) til MUR
8.537522
1 Houdini Swap(LOCK) til NAD
$3.267005
1 Houdini Swap(LOCK) til NOK
kr1.871702
1 Houdini Swap(LOCK) til NZD
$0.32011
1 Houdini Swap(LOCK) til PAB
B/.0.1883
1 Houdini Swap(LOCK) til PGK
K0.787094
1 Houdini Swap(LOCK) til QAR
ر.ق0.683529
1 Houdini Swap(LOCK) til RSD
дин.18.771627
1 Houdini Swap(LOCK) til UZS
soʻm2,324.689661
1 Houdini Swap(LOCK) til ALL
L15.527218
1 Houdini Swap(LOCK) til ANG
ƒ0.337057
1 Houdini Swap(LOCK) til AWG
ƒ0.33894
1 Houdini Swap(LOCK) til BBD
$0.3766
1 Houdini Swap(LOCK) til BAM
KM0.312578
1 Houdini Swap(LOCK) til BIF
Fr562.0755
1 Houdini Swap(LOCK) til BND
$0.241024
1 Houdini Swap(LOCK) til BSD
$0.1883
1 Houdini Swap(LOCK) til JMD
$30.205203
1 Houdini Swap(LOCK) til KHR
756.224098
1 Houdini Swap(LOCK) til KMF
Fr78.7094
1 Houdini Swap(LOCK) til LAK
4,093.478179
1 Houdini Swap(LOCK) til LKR
Rs56.956984
1 Houdini Swap(LOCK) til MDL
L3.10695
1 Houdini Swap(LOCK) til MGA
Ar833.184191
1 Houdini Swap(LOCK) til MOP
P1.508283
1 Houdini Swap(LOCK) til MVR
2.88099
1 Houdini Swap(LOCK) til MWK
MK326.909513
1 Houdini Swap(LOCK) til MZN
MT12.03237
1 Houdini Swap(LOCK) til NPR
Rs26.535236
1 Houdini Swap(LOCK) til PYG
1,344.8386
1 Houdini Swap(LOCK) til RWF
Fr272.8467
1 Houdini Swap(LOCK) til SBD
$1.54406
1 Houdini Swap(LOCK) til SCR
2.698339
1 Houdini Swap(LOCK) til SRD
$7.172347
1 Houdini Swap(LOCK) til SVC
$1.647625
1 Houdini Swap(LOCK) til SZL
L3.267005
1 Houdini Swap(LOCK) til TMT
m0.65905
1 Houdini Swap(LOCK) til TND
د.ت0.547953
1 Houdini Swap(LOCK) til TTD
$1.274791
1 Houdini Swap(LOCK) til UGX
Sh660.5564
1 Houdini Swap(LOCK) til XAF
Fr105.0714
1 Houdini Swap(LOCK) til XCD
$0.50841
1 Houdini Swap(LOCK) til XOF
Fr105.0714
1 Houdini Swap(LOCK) til XPF
Fr19.0183
1 Houdini Swap(LOCK) til BWP
P2.508156
1 Houdini Swap(LOCK) til BZD
$0.378483
1 Houdini Swap(LOCK) til CVE
$17.658774
1 Houdini Swap(LOCK) til DJF
Fr33.3291
1 Houdini Swap(LOCK) til DOP
$11.678366
1 Houdini Swap(LOCK) til DZD
د.ج24.394265
1 Houdini Swap(LOCK) til FJD
$0.423675
1 Houdini Swap(LOCK) til GNF
Fr1,637.2685
1 Houdini Swap(LOCK) til GTQ
Q1.442378
1 Houdini Swap(LOCK) til GYD
$39.409307
1 Houdini Swap(LOCK) til ISK
kr22.7843

Houdini Swap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Houdini Swap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Houdini Swap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Houdini Swap

Hvor mye er Houdini Swap (LOCK) verdt i dag?
Live LOCK prisen i USD er 0.1883 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOCK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOCK til USD er $ 0.1883. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Houdini Swap?
Markedsverdien for LOCK er $ 17.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOCK?
Den sirkulerende forsyningen av LOCK er 90.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOCK ?
LOCK oppnådde en ATH-pris på 1.2982915619561333 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOCK?
LOCK så en ATL-pris på 0.04071961931670599 USD.
Hva er handelsvolumet til LOCK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOCK er $ 678.95 USD.
Vil LOCK gå høyere i år?
LOCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOCK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

