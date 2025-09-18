Dagens iMe Lab livepris er 0.01023 USD. Spor prisoppdateringer for LIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens iMe Lab livepris er 0.01023 USD. Spor prisoppdateringer for LIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

iMe Lab Pris(LIME)

1 LIME til USD livepris:

$0.01023
+0.29%1D
iMe Lab (LIME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:17:42 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01
24 timer lav
$ 0.01034
24 timer høy

$ 0.01
$ 0.01034
$ 0.4022838344046823
$ 0.003896189795708121
0.00%

+0.29%

-7.59%

-7.59%

iMe Lab (LIME) sanntidsprisen er $ 0.01023. I løpet av de siste 24 timene har LIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01 og et toppnivå på $ 0.01034, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIME er $ 0.4022838344046823, mens den rekordlave prisen er $ 0.003896189795708121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIME endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og -7.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iMe Lab (LIME) Markedsinformasjon

No.1293

$ 7.72M
$ 70.25K
$ 10.19M
754.34M
996,079,000
996,079,000
75.73%

BSC

Nåværende markedsverdi på iMe Lab er $ 7.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 70.25K. Den sirkulerende forsyningen på LIME er 754.34M, med en total tilgang på 996079000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.19M.

iMe Lab (LIME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene iMe Lab for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000296+0.29%
30 dager$ -0.00248-19.52%
60 dager$ -0.0009-8.09%
90 dager$ +0.00045+4.60%
iMe Lab Prisendring i dag

I dag registrerte LIME en endring på $ +0.0000296 (+0.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

iMe Lab 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00248 (-19.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

iMe Lab 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LIME en endring på $ -0.0009 (-8.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

iMe Lab 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00045+4.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for iMe Lab (LIME)?

Sjekk ut iMe Lab Prishistorikk-siden nå.

Hva er iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere iMe Lab investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LIME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om iMe Lab på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din iMe Lab kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

iMe Lab Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iMe Lab (LIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iMe Lab (LIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iMe Lab.

Sjekk iMe Labprisprognosen nå!

iMe Lab (LIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iMe Lab (LIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe iMe Lab (LIME)

Leter du etter hvordan du kjøperiMe Lab? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe iMe Lab på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

iMe Lab Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av iMe Lab, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om iMe Lab

Hvor mye er iMe Lab (LIME) verdt i dag?
Live LIME prisen i USD er 0.01023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LIME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LIME til USD er $ 0.01023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for iMe Lab?
Markedsverdien for LIME er $ 7.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LIME?
Den sirkulerende forsyningen av LIME er 754.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLIME ?
LIME oppnådde en ATH-pris på 0.4022838344046823 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LIME?
LIME så en ATL-pris på 0.003896189795708121 USD.
Hva er handelsvolumet til LIME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LIME er $ 70.25K USD.
Vil LIME gå høyere i år?
LIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LIME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:17:42 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

