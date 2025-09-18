Hva er iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere iMe Lab investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LIME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om iMe Lab på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din iMe Lab kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

iMe Lab Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iMe Lab (LIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iMe Lab (LIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iMe Lab.

Sjekk iMe Labprisprognosen nå!

iMe Lab (LIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iMe Lab (LIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe iMe Lab (LIME)

Leter du etter hvordan du kjøperiMe Lab? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe iMe Lab på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LIME til lokale valutaer

Prøv konverting

iMe Lab Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av iMe Lab, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om iMe Lab Hvor mye er iMe Lab (LIME) verdt i dag? Live LIME prisen i USD er 0.01023 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LIME-til-USD-pris? $ 0.01023 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LIME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for iMe Lab? Markedsverdien for LIME er $ 7.72M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LIME? Den sirkulerende forsyningen av LIME er 754.34M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLIME ? LIME oppnådde en ATH-pris på 0.4022838344046823 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LIME? LIME så en ATL-pris på 0.003896189795708121 USD . Hva er handelsvolumet til LIME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LIME er $ 70.25K USD . Vil LIME gå høyere i år? LIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LIME prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

