iMe Lab (LIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iMe Lab (LIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

iMe Lab (LIME) Informasjon iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Offisiell nettside: https://imem.app/ Teknisk dokument: https://imem.gitbook.io/faq-eng Blokkutforsker: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Kjøp LIME nå!

iMe Lab (LIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iMe Lab (LIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.81M $ 7.81M $ 7.81M Total forsyning: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Sirkulerende forsyning: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M All-time high: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 All-Time Low: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Nåværende pris: $ 0.01035 $ 0.01035 $ 0.01035 Lær mer om iMe Lab (LIME) pris

iMe Lab (LIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iMe Lab (LIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIMEs tokenomics, kan du utforske LIME tokenets livepris!

iMe Lab (LIME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LIME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LIME nå!

LIME prisforutsigelse Vil du vite hvor LIME kan være på vei? Vår LIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIME tokenets prisforutsigelse nå!

