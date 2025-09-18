Dagens Lava Network livepris er 0.0501 USD. Spor prisoppdateringer for LAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lava Network livepris er 0.0501 USD. Spor prisoppdateringer for LAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lava Network Logo

Lava Network Pris(LAVA)

1 LAVA til USD livepris:

-0.65%1D
USD
Lava Network (LAVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:40 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.01%

-0.65%

-8.73%

-8.73%

Lava Network (LAVA) sanntidsprisen er $ 0.0501. I løpet av de siste 24 timene har LAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05 og et toppnivå på $ 0.05622, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAVA er $ 0.212118800372206, mens den rekordlave prisen er $ 0.03594416552789407.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAVA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -8.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lava Network (LAVA) Markedsinformasjon

No.3823

0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Lava Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.64K. Den sirkulerende forsyningen på LAVA er 0.00, med en total tilgang på 973130178. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.10M.

Lava Network (LAVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lava Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003278-0.65%
30 dager$ -0.00618-10.99%
60 dager$ -0.00982-16.39%
90 dager$ -0.00809-13.91%
Lava Network Prisendring i dag

I dag registrerte LAVA en endring på $ -0.0003278 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lava Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00618 (-10.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lava Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LAVA en endring på $ -0.00982 (-16.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lava Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00809-13.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lava Network (LAVA)?

Sjekk ut Lava Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lava Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lava Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lava Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lava Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lava Network (LAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lava Network (LAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lava Network.

Sjekk Lava Networkprisprognosen nå!

Lava Network (LAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lava Network (LAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lava Network (LAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperLava Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lava Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LAVA til lokale valutaer

Lava Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lava Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lava Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lava Network

Hvor mye er Lava Network (LAVA) verdt i dag?
Live LAVA prisen i USD er 0.0501 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAVA til USD er $ 0.0501. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lava Network?
Markedsverdien for LAVA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAVA?
Den sirkulerende forsyningen av LAVA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAVA ?
LAVA oppnådde en ATH-pris på 0.212118800372206 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAVA?
LAVA så en ATL-pris på 0.03594416552789407 USD.
Hva er handelsvolumet til LAVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAVA er $ 72.64K USD.
Vil LAVA gå høyere i år?
LAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

