Lava Network (LAVA) Informasjon Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Offisiell nettside: https://www.lavanet.xyz/ Teknisk dokument: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://lava.explorers.guru/ Kjøp LAVA nå!

Lava Network (LAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lava Network (LAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 973.13M $ 973.13M $ 973.13M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.19M $ 38.19M $ 38.19M All-time high: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 All-Time Low: $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 Nåværende pris: $ 0.03819 $ 0.03819 $ 0.03819 Lær mer om Lava Network (LAVA) pris

Lava Network (LAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lava Network (LAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAVAs tokenomics, kan du utforske LAVA tokenets livepris!

Lava Network (LAVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAVA nå!

LAVA prisforutsigelse Vil du vite hvor LAVA kan være på vei? Vår LAVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAVA tokenets prisforutsigelse nå!

