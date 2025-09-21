Lava Network (LAVA)-prisforutsigelse (USD)

Få Lava Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LAVA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp LAVA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Lava Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.03655 $0.03655 $0.03655 -19.01% USD Faktisk Prediksjon Lava Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Lava Network (LAVA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Lava Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.03655 i 2025. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Lava Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038377 i 2026. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LAVA for 2027 $ 0.040296 med en 10.25% vekstrate. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LAVA for 2028 $ 0.042311 med en 15.76% vekstrate. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LAVA for 2029 $ 0.044426 med en 21.55% vekstrate. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LAVA for 2030 $ 0.046648 med en 27.63% vekstrate. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Lava Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.075984. Lava Network (LAVA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Lava Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.123771. År Pris Vekst 2025 $ 0.03655 0.00%

2026 $ 0.038377 5.00%

2027 $ 0.040296 10.25%

2028 $ 0.042311 15.76%

2029 $ 0.044426 21.55%

2030 $ 0.046648 27.63%

2031 $ 0.048980 34.01%

2032 $ 0.051429 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.054000 47.75%

2034 $ 0.056701 55.13%

2035 $ 0.059536 62.89%

2036 $ 0.062512 71.03%

2037 $ 0.065638 79.59%

2038 $ 0.068920 88.56%

2039 $ 0.072366 97.99%

2040 $ 0.075984 107.89% Vis mer Kortsiktig Lava Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.03655 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.036555 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.036585 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.036700 0.41% Lava Network (LAVA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LAVA September 21, 2025(I dag) er $0.03655 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Lava Network (LAVA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LAVA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.036555 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Lava Network (LAVA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LAVA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.036585 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Lava Network (LAVA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LAVA $0.036700 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Lava Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.03655$ 0.03655 $ 0.03655 Prisendring (24 t) -19.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 88.48K$ 88.48K $ 88.48K Volum (24 timer) -- Den siste LAVA-prisen er $ 0.03655. Den har en 24-timers endring på -19.01%, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.48K. Videre har LAVA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se LAVA livepris

Hvordan kjøpe Lava Network (LAVA) Prøver du å kjøpe LAVA? Du kan nå kjøpe LAVA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Lava Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LAVA nå

Lava Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Lava Network direktepris, er gjeldende pris for Lava Network 0.03655USD. Den sirkulerende forsyningen av Lava Network(LAVA) er 0.00 LAVA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.27% $ -0.013659 $ 0.05023 $ 0.03618

7 dager -0.40% $ -0.02456 $ 0.06553 $ 0.03618

30 dager -0.35% $ -0.01978 $ 0.06553 $ 0.03618 24-timers ytelse De siste 24 timene har Lava Network vist en prisbevegelse på $-0.013659 , noe som gjenspeiler en -0.27% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Lava Network handlet på en topp på $0.06553 og en bunn på $0.03618 . Det så en prisendring på -0.40% . Denne nylige trenden viser potensialet til LAVA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Lava Network opplevd en -0.35% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.01978 av dens verdi. Dette indikerer at LAVA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Lava Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LAVA prishistorikk

Hvordan fungerer Lava Network (LAVA) prisforutsigelsesmodul? Lava Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LAVA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Lava Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LAVA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Lava Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LAVA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LAVA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Lava Network.

Hvorfor er LAVA-prisforutsigelse viktig?

LAVA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LAVA nå? I følge dine forutsigelser vil LAVA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LAVA neste måned? I følge Lava Network (LAVA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LAVA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LAVA koste i 2026? Prisen på 1 Lava Network (LAVA) i dag er $0.03655 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LAVA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LAVA i 2027? Lava Network (LAVA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LAVA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LAVA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Lava Network (LAVA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LAVA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Lava Network (LAVA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LAVA koste i 2030? Prisen på 1 Lava Network (LAVA) i dag er $0.03655 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LAVA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LAVA i 2040? Lava Network (LAVA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LAVA innen 2040. Registrer deg nå