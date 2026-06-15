Lair pris i dag

Sanntids Lair (LAIR) pris i dag er $ 0.00121332, med en 1.36% endring de siste 24 timene. Nåværende LAIR til USD konverteringssats er $ 0.00121332 per LAIR.

Lair rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 861,155, med en sirkulerende forsyning på 709.75M LAIR. I løpet av de siste 24 timene LAIR har den blitt handlet mellom $ 0.00118405(laveste) og $ 0.00122055 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04308942, mens tidenes laveste notering var $ 0.00112132.

Kortsiktig har LAIR beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og +6.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 923.08.

Lair (LAIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 861.16K$ 861.16K $ 861.16K Volum (24 timer) $ 923.08$ 923.08 $ 923.08 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 709.75M 709.75M 709.75M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lair er $ 861.16K, med et 24-timers handelsvolum på $ 923.08. Den sirkulerende forsyningen på LAIR er 709.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.