Lair (LAIR) tokenomics

Lair (LAIR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Lair (LAIR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2026-06-16 03:12:33 (UTC+8)
USD

Lair (LAIR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lair (LAIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 860.37K
$ 860.37K$ 860.37K
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 709.75M
$ 709.75M$ 709.75M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M
All-time high:
$ 0.04308942
$ 0.04308942$ 0.04308942
All-Time Low:
$ 0.00112132
$ 0.00112132$ 0.00112132
Nåværende pris:
$ 0.00121476
$ 0.00121476$ 0.00121476

Lair (LAIR) Informasjon

Offisiell nettside:
https://lair.fi/

Lair (LAIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Lair (LAIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LAIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LAIR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LAIRs tokenomics, kan du utforske LAIR tokenets livepris!

LAIR prisforutsigelse

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