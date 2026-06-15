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Sanntidspris for Anvil er i dag 0.0004406 NOK.ANVL markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids ANVL til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Anvil er i dag 0.0004406 NOK.ANVL markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids ANVL til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Anvil Pris(ANVL)

1 ANVL til NOK livepris:

kr0.004181294
kr0.004181294kr0.004181294
+1.49%1D
NOK
Anvil (ANVL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:05:29 (UTC+8)

Anvil pris i dag

Sanntids Anvil (ANVL) pris i dag er kr 0.0004406, med en 1.49% endring de siste 24 timene. Nåværende ANVL til NOK konverteringssats er kr 0.0004406 per ANVL.

Anvil rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ANVL. I løpet av de siste 24 timene ANVL har den blitt handlet mellom kr 0.0004296(laveste) og kr 0.0004431 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ANVL beveget seg +0.98% i løpet av den siste timen og +7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 60.52K.

Anvil (ANVL) Markedsinformasjon

--
----

kr 60.52K
kr 60.52Kkr 60.52K

kr 44.06M
kr 44.06Mkr 44.06M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Anvil er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 60.52K. Den sirkulerende forsyningen på ANVL er --, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 44.06M.

Anvil prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.0004296
kr 0.0004296kr 0.0004296
24 timer lav
kr 0.0004431
kr 0.0004431kr 0.0004431
24 timer høy

kr 0.0004296
kr 0.0004296kr 0.0004296

kr 0.0004431
kr 0.0004431kr 0.0004431

--
----

--
----

+0.98%

+1.49%

+7.01%

+7.01%

Anvil (ANVL) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Anvil for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dagkr +0.000061387+1.49%
30 dagerkr +0.0002406+120.30%
60 dagerkr +0.0002406+120.30%
90 dagerkr +0.0002406+120.30%
Anvil Prisendring i dag

I dag registrerte ANVL en endring på kr +0.000061387 (+1.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Anvil 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.0002406 (+120.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Anvil 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANVL en endring på kr +0.0002406 (+120.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Anvil 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr +0.0002406+120.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Anvil

Anvil (ANVL) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANVL for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Anvil (ANVL) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Anvil potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Anvil som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for ANVL prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Anvil Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Anvil i Norge

Klar til å komme i gang med Anvil? Kjøp av ANVL er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Anvil. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Anvil (ANVL) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Anvil umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Anvil (ANVL) Guide

Hva kan du gjøre med Anvil

Å eie Anvil lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Hva er Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

Anvil Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Anvil, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Anvil nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om Anvil

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:05:29 (UTC+8)

Anvil (ANVL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Anvil

ANVL USDT (futures-handel)

Gå long eller short på ANVL med belåning. Utforsk ANVL USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Anvil (ANVL) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Anvil sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
ANVL/USDT
kr0.004182243
kr0.004182243kr0.004182243
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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