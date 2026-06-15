Anvil pris i dag

Sanntids Anvil (ANVL) pris i dag er kr 0.0004406, med en 1.49% endring de siste 24 timene. Nåværende ANVL til NOK konverteringssats er kr 0.0004406 per ANVL.

Anvil rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ANVL. I løpet av de siste 24 timene ANVL har den blitt handlet mellom kr 0.0004296(laveste) og kr 0.0004431 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ANVL beveget seg +0.98% i løpet av den siste timen og +7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 60.52K.

Anvil (ANVL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) kr 60.52Kkr 60.52K kr 60.52K Fullt utvannet markedsverdi kr 44.06Mkr 44.06M kr 44.06M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Anvil er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 60.52K. Den sirkulerende forsyningen på ANVL er --, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 44.06M.