KOLZ (KOLZ) Informasjon KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Offisiell nettside: https://kolz.chat/ Teknisk dokument: https://docs.kolz.chat/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Kjøp KOLZ nå!

KOLZ (KOLZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KOLZ (KOLZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 324.90K $ 324.90K $ 324.90K All-time high: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 All-Time Low: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Nåværende pris: $ 0.00003249 $ 0.00003249 $ 0.00003249 Lær mer om KOLZ (KOLZ) pris

KOLZ (KOLZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KOLZ (KOLZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOLZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOLZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOLZs tokenomics, kan du utforske KOLZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KOLZ Interessert i å legge til KOLZ (KOLZ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KOLZ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KOLZ på MEXC nå!

KOLZ (KOLZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KOLZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KOLZ nå!

KOLZ prisforutsigelse Vil du vite hvor KOLZ kan være på vei? Vår KOLZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOLZ tokenets prisforutsigelse nå!

