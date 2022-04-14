Huma Finance (HUMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Huma Finance (HUMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Huma Finance (HUMA) Informasjon Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Offisiell nettside: https://huma.finance/ Teknisk dokument: https://docs.huma.finance Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Kjøp HUMA nå!

Huma Finance (HUMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Huma Finance (HUMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.97M $ 64.97M $ 64.97M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 289.60M $ 289.60M $ 289.60M All-time high: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 All-Time Low: $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 Nåværende pris: $ 0.02896 $ 0.02896 $ 0.02896 Lær mer om Huma Finance (HUMA) pris

Huma Finance (HUMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Huma Finance (HUMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUMAs tokenomics, kan du utforske HUMA tokenets livepris!

