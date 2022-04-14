Sign (SIGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sign (SIGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sign (SIGN) Informasjon Offisiell nettside: https://sign.global/ Teknisk dokument: https://docs.sign.global/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Kjøp SIGN nå!

Sign (SIGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sign (SIGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.32M $ 108.32M $ 108.32M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 802.40M $ 802.40M $ 802.40M All-time high: $ 0.13387 $ 0.13387 $ 0.13387 All-Time Low: $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 Nåværende pris: $ 0.08024 $ 0.08024 $ 0.08024 Lær mer om Sign (SIGN) pris

Sign (SIGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sign (SIGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIGNs tokenomics, kan du utforske SIGN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SIGN Interessert i å legge til Sign (SIGN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SIGN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SIGN på MEXC nå!

Sign (SIGN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SIGN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SIGN nå!

SIGN prisforutsigelse Vil du vite hvor SIGN kan være på vei? Vår SIGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIGN tokenets prisforutsigelse nå!

