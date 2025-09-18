Dagens KOLZ livepris er 0.00003376 USD. Spor prisoppdateringer for KOLZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOLZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KOLZ livepris er 0.00003376 USD. Spor prisoppdateringer for KOLZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOLZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KOLZ Pris(KOLZ)

1 KOLZ til USD livepris:

$0.00003376
$0.00003376$0.00003376
-0.44%1D
USD
KOLZ (KOLZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:17:05 (UTC+8)

KOLZ (KOLZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003371
$ 0.00003371$ 0.00003371
24 timer lav
$ 0.00003492
$ 0.00003492$ 0.00003492
24 timer høy

$ 0.00003371
$ 0.00003371$ 0.00003371

$ 0.00003492
$ 0.00003492$ 0.00003492

$ 0.001654220575532274
$ 0.001654220575532274$ 0.001654220575532274

$ 0.000030379678630476
$ 0.000030379678630476$ 0.000030379678630476

-0.24%

-0.44%

-5.55%

-5.55%

KOLZ (KOLZ) sanntidsprisen er $ 0.00003376. I løpet av de siste 24 timene har KOLZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003371 og et toppnivå på $ 0.00003492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOLZ er $ 0.001654220575532274, mens den rekordlave prisen er $ 0.000030379678630476.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOLZ endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -5.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOLZ (KOLZ) Markedsinformasjon

No.4279

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.98K
$ 100.98K$ 100.98K

$ 337.60K
$ 337.60K$ 337.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på KOLZ er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.98K. Den sirkulerende forsyningen på KOLZ er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.60K.

KOLZ (KOLZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene KOLZ for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000001492-0.44%
30 dager$ -0.00001215-26.47%
60 dager$ -0.00003147-48.25%
90 dager$ +0.00000232+7.37%
KOLZ Prisendring i dag

I dag registrerte KOLZ en endring på $ -0.0000001492 (-0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

KOLZ 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001215 (-26.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

KOLZ 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KOLZ en endring på $ -0.00003147 (-48.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

KOLZ 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000232+7.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for KOLZ (KOLZ)?

Sjekk ut KOLZ Prishistorikk-siden nå.

Hva er KOLZ (KOLZ)

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

KOLZ er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KOLZ investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KOLZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om KOLZ på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KOLZ kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KOLZ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KOLZ (KOLZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KOLZ (KOLZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KOLZ.

Sjekk KOLZprisprognosen nå!

KOLZ (KOLZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KOLZ (KOLZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KOLZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KOLZ (KOLZ)

Leter du etter hvordan du kjøperKOLZ? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KOLZ på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KOLZ til lokale valutaer

1 KOLZ(KOLZ) til VND
0.8883944
1 KOLZ(KOLZ) til AUD
A$0.0000509776
1 KOLZ(KOLZ) til GBP
0.0000249824
1 KOLZ(KOLZ) til EUR
0.000028696
1 KOLZ(KOLZ) til USD
$0.00003376
1 KOLZ(KOLZ) til MYR
RM0.000141792
1 KOLZ(KOLZ) til TRY
0.0013969888
1 KOLZ(KOLZ) til JPY
¥0.00496272
1 KOLZ(KOLZ) til ARS
ARS$0.0497932992
1 KOLZ(KOLZ) til RUB
0.00281896
1 KOLZ(KOLZ) til INR
0.0029739184
1 KOLZ(KOLZ) til IDR
Rp0.5626664416
1 KOLZ(KOLZ) til KRW
0.0471505664
1 KOLZ(KOLZ) til PHP
0.0019246576
1 KOLZ(KOLZ) til EGP
￡E.0.0016258816
1 KOLZ(KOLZ) til BRL
R$0.0001792656
1 KOLZ(KOLZ) til CAD
C$0.0000462512
1 KOLZ(KOLZ) til BDT
0.0041099424
1 KOLZ(KOLZ) til NGN
0.0504630976
1 KOLZ(KOLZ) til COP
$0.131875
1 KOLZ(KOLZ) til ZAR
R.0.0005850608
1 KOLZ(KOLZ) til UAH
0.0013949632
1 KOLZ(KOLZ) til TZS
T.Sh.0.0835641024
1 KOLZ(KOLZ) til VES
Bs0.00550288
1 KOLZ(KOLZ) til CLP
$0.0322408
1 KOLZ(KOLZ) til PKR
Rs0.0095824384
1 KOLZ(KOLZ) til KZT
0.0182780016
1 KOLZ(KOLZ) til THB
฿0.001073568
1 KOLZ(KOLZ) til TWD
NT$0.0010202272
1 KOLZ(KOLZ) til AED
د.إ0.0001238992
1 KOLZ(KOLZ) til CHF
Fr0.0000266704
1 KOLZ(KOLZ) til HKD
HK$0.0002623152
1 KOLZ(KOLZ) til AMD
֏0.012919952
1 KOLZ(KOLZ) til MAD
.د.م0.0003045152
1 KOLZ(KOLZ) til MXN
$0.0006208464
1 KOLZ(KOLZ) til SAR
ريال0.0001266
1 KOLZ(KOLZ) til ETB
Br0.0048469232
1 KOLZ(KOLZ) til KES
KSh0.0043611168
1 KOLZ(KOLZ) til JOD
د.أ0.00002393584
1 KOLZ(KOLZ) til PLN
0.0001222112
1 KOLZ(KOLZ) til RON
лв0.0001458432
1 KOLZ(KOLZ) til SEK
kr0.0003176816
1 KOLZ(KOLZ) til BGN
лв0.0000560416
1 KOLZ(KOLZ) til HUF
Ft0.0112157472
1 KOLZ(KOLZ) til CZK
0.0006981568
1 KOLZ(KOLZ) til KWD
د.ك0.0000102968
1 KOLZ(KOLZ) til ILS
0.0001124208
1 KOLZ(KOLZ) til BOB
Bs0.0002332816
1 KOLZ(KOLZ) til AZN
0.000057392
1 KOLZ(KOLZ) til TJS
SM0.0003159936
1 KOLZ(KOLZ) til GEL
0.000091152
1 KOLZ(KOLZ) til AOA
Kz0.0307746032
1 KOLZ(KOLZ) til BHD
.د.ب0.00001272752
1 KOLZ(KOLZ) til BMD
$0.00003376
1 KOLZ(KOLZ) til DKK
kr0.000214376
1 KOLZ(KOLZ) til HNL
L0.0008848496
1 KOLZ(KOLZ) til MUR
0.0015306784
1 KOLZ(KOLZ) til NAD
$0.000585736
1 KOLZ(KOLZ) til NOK
kr0.0003355744
1 KOLZ(KOLZ) til NZD
$0.000057392
1 KOLZ(KOLZ) til PAB
B/.0.00003376
1 KOLZ(KOLZ) til PGK
K0.0001411168
1 KOLZ(KOLZ) til QAR
ر.ق0.0001225488
1 KOLZ(KOLZ) til RSD
дин.0.0033668848
1 KOLZ(KOLZ) til UZS
soʻm0.4167898192
1 KOLZ(KOLZ) til ALL
L0.0027838496
1 KOLZ(KOLZ) til ANG
ƒ0.0000604304
1 KOLZ(KOLZ) til AWG
ƒ0.000060768
1 KOLZ(KOLZ) til BBD
$0.00006752
1 KOLZ(KOLZ) til BAM
KM0.0000560416
1 KOLZ(KOLZ) til BIF
Fr0.1007736
1 KOLZ(KOLZ) til BND
$0.0000432128
1 KOLZ(KOLZ) til BSD
$0.00003376
1 KOLZ(KOLZ) til JMD
$0.0054154416
1 KOLZ(KOLZ) til KHR
0.1355821856
1 KOLZ(KOLZ) til KMF
Fr0.01411168
1 KOLZ(KOLZ) til LAK
0.7339130288
1 KOLZ(KOLZ) til LKR
Rs0.0102117248
1 KOLZ(KOLZ) til MDL
L0.00055704
1 KOLZ(KOLZ) til MGA
Ar0.1493802352
1 KOLZ(KOLZ) til MOP
P0.0002704176
1 KOLZ(KOLZ) til MVR
0.000516528
1 KOLZ(KOLZ) til MWK
MK0.0586110736
1 KOLZ(KOLZ) til MZN
MT0.002157264
1 KOLZ(KOLZ) til NPR
Rs0.0047574592
1 KOLZ(KOLZ) til PYG
0.24111392
1 KOLZ(KOLZ) til RWF
Fr0.04891824
1 KOLZ(KOLZ) til SBD
$0.000276832
1 KOLZ(KOLZ) til SCR
0.0004837808
1 KOLZ(KOLZ) til SRD
$0.0012859184
1 KOLZ(KOLZ) til SVC
$0.0002954
1 KOLZ(KOLZ) til SZL
L0.000585736
1 KOLZ(KOLZ) til TMT
m0.00011816
1 KOLZ(KOLZ) til TND
د.ت0.0000982416
1 KOLZ(KOLZ) til TTD
$0.0002285552
1 KOLZ(KOLZ) til UGX
Sh0.11843008
1 KOLZ(KOLZ) til XAF
Fr0.01883808
1 KOLZ(KOLZ) til XCD
$0.000091152
1 KOLZ(KOLZ) til XOF
Fr0.01883808
1 KOLZ(KOLZ) til XPF
Fr0.00340976
1 KOLZ(KOLZ) til BWP
P0.0004496832
1 KOLZ(KOLZ) til BZD
$0.0000678576
1 KOLZ(KOLZ) til CVE
$0.0031660128
1 KOLZ(KOLZ) til DJF
Fr0.00597552
1 KOLZ(KOLZ) til DOP
$0.0020937952
1 KOLZ(KOLZ) til DZD
د.ج0.0043739456
1 KOLZ(KOLZ) til FJD
$0.00007596
1 KOLZ(KOLZ) til GNF
Fr0.2935432
1 KOLZ(KOLZ) til GTQ
Q0.0002586016
1 KOLZ(KOLZ) til GYD
$0.0070656304
1 KOLZ(KOLZ) til ISK
kr0.00408496

KOLZ Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KOLZ, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell KOLZ nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om KOLZ

Hvor mye er KOLZ (KOLZ) verdt i dag?
Live KOLZ prisen i USD er 0.00003376 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KOLZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KOLZ til USD er $ 0.00003376. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KOLZ?
Markedsverdien for KOLZ er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KOLZ?
Den sirkulerende forsyningen av KOLZ er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKOLZ ?
KOLZ oppnådde en ATH-pris på 0.001654220575532274 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KOLZ?
KOLZ så en ATL-pris på 0.000030379678630476 USD.
Hva er handelsvolumet til KOLZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KOLZ er $ 100.98K USD.
Vil KOLZ gå høyere i år?
KOLZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KOLZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
KOLZ (KOLZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KOLZ-til-USD-kalkulator

Beløp

KOLZ
KOLZ
USD
USD

1 KOLZ = 0.00003376 USD

Handle KOLZ

KOLZUSDT
$0.00003376
$0.00003376$0.00003376
-0.53%

