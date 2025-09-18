Dagens Iron Fish livepris er 0.1661 USD. Spor prisoppdateringer for IRON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IRON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Iron Fish livepris er 0.1661 USD. Spor prisoppdateringer for IRON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IRON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Iron Fish Pris(IRON)

1 IRON til USD livepris:

Iron Fish (IRON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:39 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.19%

-0.59%

-10.85%

-10.85%

Iron Fish (IRON) sanntidsprisen er $ 0.1661. I løpet av de siste 24 timene har IRON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1486 og et toppnivå på $ 0.1822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IRON er $ 7.636939574734836, mens den rekordlave prisen er $ 0.07877187701738696.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IRON endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -10.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Iron Fish (IRON) Markedsinformasjon

No.3953

IRON

Nåværende markedsverdi på Iron Fish er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.81K. Den sirkulerende forsyningen på IRON er 0.00, med en total tilgang på 66566878.75. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.06M.

Iron Fish (IRON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Iron Fish for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000987-0.59%
30 dager$ -0.0175-9.54%
60 dager$ -0.0123-6.90%
90 dager$ +0.0333+25.07%
Iron Fish Prisendring i dag

I dag registrerte IRON en endring på $ -0.000987 (-0.59%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Iron Fish 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0175 (-9.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Iron Fish 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IRON en endring på $ -0.0123 (-6.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Iron Fish 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0333+25.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Iron Fish (IRON)?

Sjekk ut Iron Fish Prishistorikk-siden nå.

Hva er Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Iron Fish investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IRON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Iron Fish på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Iron Fish kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Iron Fish Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Iron Fish (IRON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Iron Fish (IRON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Iron Fish.

Sjekk Iron Fishprisprognosen nå!

Iron Fish (IRON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Iron Fish (IRON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IRON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Iron Fish (IRON)

Leter du etter hvordan du kjøperIron Fish? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Iron Fish på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IRON til lokale valutaer

1 Iron Fish(IRON) til VND
4,370.9215
1 Iron Fish(IRON) til AUD
A$0.250811
1 Iron Fish(IRON) til GBP
0.122914
1 Iron Fish(IRON) til EUR
0.141185
1 Iron Fish(IRON) til USD
$0.1661
1 Iron Fish(IRON) til MYR
RM0.69762
1 Iron Fish(IRON) til TRY
6.871557
1 Iron Fish(IRON) til JPY
¥24.4167
1 Iron Fish(IRON) til ARS
ARS$244.984212
1 Iron Fish(IRON) til RUB
13.86935
1 Iron Fish(IRON) til INR
14.631749
1 Iron Fish(IRON) til IDR
Rp2,768.332226
1 Iron Fish(IRON) til KRW
232.30746
1 Iron Fish(IRON) til PHP
9.479327
1 Iron Fish(IRON) til EGP
￡E.8.001037
1 Iron Fish(IRON) til BRL
R$0.883652
1 Iron Fish(IRON) til CAD
C$0.227557
1 Iron Fish(IRON) til BDT
20.221014
1 Iron Fish(IRON) til NGN
248.279636
1 Iron Fish(IRON) til COP
$648.828125
1 Iron Fish(IRON) til ZAR
R.2.883496
1 Iron Fish(IRON) til UAH
6.863252
1 Iron Fish(IRON) til TZS
T.Sh.411.137364
1 Iron Fish(IRON) til VES
Bs27.0743
1 Iron Fish(IRON) til CLP
$158.6255
1 Iron Fish(IRON) til PKR
Rs47.145824
1 Iron Fish(IRON) til KZT
89.928201
1 Iron Fish(IRON) til THB
฿5.288624
1 Iron Fish(IRON) til TWD
NT$5.021203
1 Iron Fish(IRON) til AED
د.إ0.609587
1 Iron Fish(IRON) til CHF
Fr0.131219
1 Iron Fish(IRON) til HKD
HK$1.290597
1 Iron Fish(IRON) til AMD
֏63.56647
1 Iron Fish(IRON) til MAD
.د.م1.498222
1 Iron Fish(IRON) til MXN
$3.057901
1 Iron Fish(IRON) til SAR
ريال0.622875
1 Iron Fish(IRON) til ETB
Br23.846977
1 Iron Fish(IRON) til KES
KSh21.456798
1 Iron Fish(IRON) til JOD
د.أ0.1177649
1 Iron Fish(IRON) til PLN
0.602943
1 Iron Fish(IRON) til RON
лв0.717552
1 Iron Fish(IRON) til SEK
kr1.563001
1 Iron Fish(IRON) til BGN
лв0.275726
1 Iron Fish(IRON) til HUF
Ft55.254826
1 Iron Fish(IRON) til CZK
3.434948
1 Iron Fish(IRON) til KWD
د.ك0.0506605
1 Iron Fish(IRON) til ILS
0.553113
1 Iron Fish(IRON) til BOB
Bs1.147751
1 Iron Fish(IRON) til AZN
0.28237
1 Iron Fish(IRON) til TJS
SM1.554696
1 Iron Fish(IRON) til GEL
0.44847
1 Iron Fish(IRON) til AOA
Kz151.411777
1 Iron Fish(IRON) til BHD
.د.ب0.0626197
1 Iron Fish(IRON) til BMD
$0.1661
1 Iron Fish(IRON) til DKK
kr1.054735
1 Iron Fish(IRON) til HNL
L4.353481
1 Iron Fish(IRON) til MUR
7.530974
1 Iron Fish(IRON) til NAD
$2.881835
1 Iron Fish(IRON) til NOK
kr1.652695
1 Iron Fish(IRON) til NZD
$0.28237
1 Iron Fish(IRON) til PAB
B/.0.1661
1 Iron Fish(IRON) til PGK
K0.694298
1 Iron Fish(IRON) til QAR
ر.ق0.602943
1 Iron Fish(IRON) til RSD
дин.16.573458
1 Iron Fish(IRON) til UZS
soʻm2,050.615787
1 Iron Fish(IRON) til ALL
L13.696606
1 Iron Fish(IRON) til ANG
ƒ0.297319
1 Iron Fish(IRON) til AWG
ƒ0.29898
1 Iron Fish(IRON) til BBD
$0.3322
1 Iron Fish(IRON) til BAM
KM0.275726
1 Iron Fish(IRON) til BIF
Fr495.8085
1 Iron Fish(IRON) til BND
$0.212608
1 Iron Fish(IRON) til BSD
$0.1661
1 Iron Fish(IRON) til JMD
$26.644101
1 Iron Fish(IRON) til KHR
667.067566
1 Iron Fish(IRON) til KMF
Fr69.4298
1 Iron Fish(IRON) til LAK
3,610.869493
1 Iron Fish(IRON) til LKR
Rs50.241928
1 Iron Fish(IRON) til MDL
L2.74065
1 Iron Fish(IRON) til MGA
Ar734.954297
1 Iron Fish(IRON) til MOP
P1.330461
1 Iron Fish(IRON) til MVR
2.54133
1 Iron Fish(IRON) til MWK
MK288.367871
1 Iron Fish(IRON) til MZN
MT10.61379
1 Iron Fish(IRON) til NPR
Rs23.406812
1 Iron Fish(IRON) til PYG
1,186.2862
1 Iron Fish(IRON) til RWF
Fr240.6789
1 Iron Fish(IRON) til SBD
$1.36202
1 Iron Fish(IRON) til SCR
2.528042
1 Iron Fish(IRON) til SRD
$6.326749
1 Iron Fish(IRON) til SVC
$1.453375
1 Iron Fish(IRON) til SZL
L2.881835
1 Iron Fish(IRON) til TMT
m0.58135
1 Iron Fish(IRON) til TND
د.ت0.483351
1 Iron Fish(IRON) til TTD
$1.124497
1 Iron Fish(IRON) til UGX
Sh582.6788
1 Iron Fish(IRON) til XAF
Fr92.6838
1 Iron Fish(IRON) til XCD
$0.44847
1 Iron Fish(IRON) til XOF
Fr92.6838
1 Iron Fish(IRON) til XPF
Fr16.7761
1 Iron Fish(IRON) til BWP
P2.212452
1 Iron Fish(IRON) til BZD
$0.333861
1 Iron Fish(IRON) til CVE
$15.576858
1 Iron Fish(IRON) til DJF
Fr29.5658
1 Iron Fish(IRON) til DOP
$10.301522
1 Iron Fish(IRON) til DZD
د.ج21.518255
1 Iron Fish(IRON) til FJD
$0.373725
1 Iron Fish(IRON) til GNF
Fr1,444.2395
1 Iron Fish(IRON) til GTQ
Q1.272326
1 Iron Fish(IRON) til GYD
$34.763069
1 Iron Fish(IRON) til ISK
kr20.0981

Folk spør også: Andre spørsmål om Iron Fish

Hvor mye er Iron Fish (IRON) verdt i dag?
Live IRON prisen i USD er 0.1661 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IRON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IRON til USD er $ 0.1661. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Iron Fish?
Markedsverdien for IRON er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IRON?
Den sirkulerende forsyningen av IRON er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIRON ?
IRON oppnådde en ATH-pris på 7.636939574734836 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IRON?
IRON så en ATL-pris på 0.07877187701738696 USD.
Hva er handelsvolumet til IRON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IRON er $ 100.81K USD.
Vil IRON gå høyere i år?
IRON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IRON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

