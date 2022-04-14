Iron Fish (IRON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Iron Fish (IRON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Iron Fish (IRON) Informasjon Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Offisiell nettside: https://ironfish.network/ Teknisk dokument: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Blokkutforsker: https://explorer.ironfish.network/ Kjøp IRON nå!

Iron Fish (IRON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Iron Fish (IRON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 66.62M $ 66.62M $ 66.62M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.23M $ 10.23M $ 10.23M All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Nåværende pris: $ 0.1535 $ 0.1535 $ 0.1535 Lær mer om Iron Fish (IRON) pris

Iron Fish (IRON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Iron Fish (IRON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IRON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IRON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IRONs tokenomics, kan du utforske IRON tokenets livepris!

Iron Fish (IRON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IRON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IRON nå!

IRON prisforutsigelse Vil du vite hvor IRON kan være på vei? Vår IRON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IRON tokenets prisforutsigelse nå!

