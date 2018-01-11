IOSToken (IOST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IOSToken (IOST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IOSToken (IOST) Informasjon The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Offisiell nettside: http://iost.io/ Teknisk dokument: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Blokkutforsker: https://www.iostscan.com/

IOSToken (IOST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IOSToken (IOST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.29M $ 92.29M $ 92.29M Total forsyning: $ 46.58B $ 46.58B $ 46.58B Sirkulerende forsyning: $ 28.10B $ 28.10B $ 28.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 295.56M $ 295.56M $ 295.56M All-time high: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 All-Time Low: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Nåværende pris: $ 0.003284 $ 0.003284 $ 0.003284 Lær mer om IOSToken (IOST) pris

IOSToken (IOST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IOSToken (IOST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IOST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IOST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IOSTs tokenomics, kan du utforske IOST tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IOST Interessert i å legge til IOSToken (IOST) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IOST, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

IOSToken (IOST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IOST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IOST nå!

IOST prisforutsigelse Vil du vite hvor IOST kan være på vei? Vår IOST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IOST tokenets prisforutsigelse nå!

