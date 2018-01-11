IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NavnIOST

RangeringNo.402

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning28,208,075,591

Maksimal forsyning90,000,000,000

Total forsyning46,683,632,195

Opplagsforsyning0.3134%

Utstedelsesdato2018-01-11 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.01 USDT

All-time high0.13649600744247437,2018-01-24

Laveste pris0.00156203910694,2020-03-13

Offentlig blokkjedeIOST

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

