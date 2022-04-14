Ultiverse (ULTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ultiverse (ULTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ultiverse (ULTI) Informasjon Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Offisiell nettside: https://ultiverse.io Teknisk dokument: https://docs.ultiverse.io Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Kjøp ULTI nå!

Ultiverse (ULTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ultiverse (ULTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.24M $ 15.24M $ 15.24M All-time high: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 All-Time Low: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Nåværende pris: $ 0.001524 $ 0.001524 $ 0.001524 Lær mer om Ultiverse (ULTI) pris

Ultiverse (ULTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ultiverse (ULTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ULTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ULTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ULTIs tokenomics, kan du utforske ULTI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ULTI Interessert i å legge til Ultiverse (ULTI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ULTI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Ultiverse (ULTI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ULTI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ULTI nå!

ULTI prisforutsigelse Vil du vite hvor ULTI kan være på vei? Vår ULTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ULTI tokenets prisforutsigelse nå!

