MicroVisionChain (SPACE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MicroVisionChain (SPACE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MicroVisionChain (SPACE) Informasjon MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Offisiell nettside: https://www.microvisionchain.com/ Teknisk dokument: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Blokkutforsker: https://scan.microvisionchain.com/ Kjøp SPACE nå!

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MicroVisionChain (SPACE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M All-time high: $ 38 $ 38 $ 38 All-Time Low: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Nåværende pris: $ 0.2415 $ 0.2415 $ 0.2415 Lær mer om MicroVisionChain (SPACE) pris

MicroVisionChain (SPACE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MicroVisionChain (SPACE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPACE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPACE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPACEs tokenomics, kan du utforske SPACE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPACE Interessert i å legge til MicroVisionChain (SPACE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPACE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPACE på MEXC nå!

MicroVisionChain (SPACE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPACE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPACE nå!

SPACE prisforutsigelse Vil du vite hvor SPACE kan være på vei? Vår SPACE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPACE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!