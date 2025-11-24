Nullora (NULLORA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Nullora (NULLORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:34:45 (UTC+8)
USD

Nullora (NULLORA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nullora (NULLORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.19K
$ 1.19K$ 1.19K
All-time high:
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.00000005949
$ 0.00000005949$ 0.00000005949

Nullora (NULLORA) Informasjon

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Offisiell nettside:
https://nullora.xyz
Teknisk dokument:
https://nullora.xyz/whitepaper.html
Blokkutforsker:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Nullora (NULLORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Nullora (NULLORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NULLORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NULLORA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NULLORAs tokenomics, kan du utforske NULLORA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NULLORA

Interessert i å legge til Nullora (NULLORA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NULLORA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Nullora (NULLORA) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til NULLORA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

NULLORA prisforutsigelse

Vil du vite hvor NULLORA kan være på vei? Vår NULLORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

