Dagens Index Cooperative livepris er 1.154 USD. Spor prisoppdateringer for INDEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INDEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Index Cooperative Logo

Index Cooperative Pris(INDEX)

1 INDEX til USD livepris:

+0.08%1D
USD
Index Cooperative (INDEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:13:24 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.18%

+0.08%

-5.41%

-5.41%

Index Cooperative (INDEX) sanntidsprisen er $ 1.154. I løpet av de siste 24 timene har INDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.129 og et toppnivå på $ 1.213, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INDEX er $ 133.13563635311073, mens den rekordlave prisen er $ 0.7946144184895987.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INDEX endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -5.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Index Cooperative (INDEX) Markedsinformasjon

No.4065

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Index Cooperative er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.58K. Den sirkulerende forsyningen på INDEX er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.54M.

Index Cooperative (INDEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Index Cooperative for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00092+0.08%
30 dager$ -0.064-5.26%
60 dager$ -0.204-15.03%
90 dager$ +0.14+13.80%
Index Cooperative Prisendring i dag

I dag registrerte INDEX en endring på $ +0.00092 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Index Cooperative 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.064 (-5.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Index Cooperative 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INDEX en endring på $ -0.204 (-15.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Index Cooperative 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.14+13.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Index Cooperative (INDEX)?

Sjekk ut Index Cooperative Prishistorikk-siden nå.

Hva er Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Index Cooperative investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INDEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Index Cooperative på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Index Cooperative kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Index Cooperative Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Index Cooperative (INDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Index Cooperative (INDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Index Cooperative.

Sjekk Index Cooperativeprisprognosen nå!

Index Cooperative (INDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Index Cooperative (INDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Index Cooperative (INDEX)

Leter du etter hvordan du kjøperIndex Cooperative? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Index Cooperative på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INDEX til lokale valutaer

Index Cooperative Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Index Cooperative, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Index Cooperative nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Index Cooperative

Hvor mye er Index Cooperative (INDEX) verdt i dag?
Live INDEX prisen i USD er 1.154 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INDEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INDEX til USD er $ 1.154. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Index Cooperative?
Markedsverdien for INDEX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INDEX?
Den sirkulerende forsyningen av INDEX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINDEX ?
INDEX oppnådde en ATH-pris på 133.13563635311073 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INDEX?
INDEX så en ATL-pris på 0.7946144184895987 USD.
Hva er handelsvolumet til INDEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INDEX er $ 59.58K USD.
Vil INDEX gå høyere i år?
INDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Index Cooperative (INDEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

