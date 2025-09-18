Hva er Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Folk spør også: Andre spørsmål om Index Cooperative Hvor mye er Index Cooperative (INDEX) verdt i dag? Live INDEX prisen i USD er 1.154 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INDEX-til-USD-pris? $ 1.154 . Sjekk ut Den nåværende prisen på INDEX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Index Cooperative? Markedsverdien for INDEX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INDEX? Den sirkulerende forsyningen av INDEX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINDEX ? INDEX oppnådde en ATH-pris på 133.13563635311073 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INDEX? INDEX så en ATL-pris på 0.7946144184895987 USD . Hva er handelsvolumet til INDEX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INDEX er $ 59.58K USD . Vil INDEX gå høyere i år? INDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Index Cooperative (INDEX) Viktige bransjeoppdateringer

