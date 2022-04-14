Index Cooperative (INDEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Index Cooperative (INDEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Index Cooperative (INDEX) Informasjon The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Offisiell nettside: https://www.indexcoop.com/ Teknisk dokument: https://docs.indexcoop.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab

Index Cooperative (INDEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Index Cooperative (INDEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M All-time high: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 All-Time Low: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Nåværende pris: $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 Lær mer om Index Cooperative (INDEX) pris

Index Cooperative (INDEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Index Cooperative (INDEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INDEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INDEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INDEXs tokenomics, kan du utforske INDEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe INDEX Interessert i å legge til Index Cooperative (INDEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe INDEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Index Cooperative (INDEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INDEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INDEX nå!

INDEX prisforutsigelse Vil du vite hvor INDEX kan være på vei? Vår INDEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INDEX tokenets prisforutsigelse nå!

