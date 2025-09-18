Dagens Immortal Rising 2 livepris er 0.004914 USD. Spor prisoppdateringer for IMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Immortal Rising 2 livepris er 0.004914 USD. Spor prisoppdateringer for IMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IMT

IMT Prisinformasjon

IMT teknisk dokument

IMT Offisiell nettside

IMT tokenomics

IMT Prisprognose

IMT-historikk

IMT Kjøpeguide

IMT-til-fiat-valutakonverter

IMT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Immortal Rising 2 Logo

Immortal Rising 2 Pris(IMT)

1 IMT til USD livepris:

$0.004915
$0.004915$0.004915
-0.46%1D
USD
Immortal Rising 2 (IMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:09 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004881
$ 0.004881$ 0.004881
24 timer lav
$ 0.005603
$ 0.005603$ 0.005603
24 timer høy

$ 0.004881
$ 0.004881$ 0.004881

$ 0.005603
$ 0.005603$ 0.005603

$ 0.016477465242599076
$ 0.016477465242599076$ 0.016477465242599076

$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858

-0.59%

-0.45%

+6.29%

+6.29%

Immortal Rising 2 (IMT) sanntidsprisen er $ 0.004914. I løpet av de siste 24 timene har IMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004881 og et toppnivå på $ 0.005603, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMT er $ 0.016477465242599076, mens den rekordlave prisen er $ 0.002325794475909858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMT endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +6.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Immortal Rising 2 (IMT) Markedsinformasjon

No.4348

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.14K
$ 60.14K$ 60.14K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Immortal Rising 2 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.14K. Den sirkulerende forsyningen på IMT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.91M.

Immortal Rising 2 (IMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Immortal Rising 2 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00002271-0.45%
30 dager$ -0.000049-0.99%
60 dager$ +0.000155+3.25%
90 dager$ -0.00073-12.94%
Immortal Rising 2 Prisendring i dag

I dag registrerte IMT en endring på $ -0.00002271 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Immortal Rising 2 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000049 (-0.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Immortal Rising 2 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IMT en endring på $ +0.000155 (+3.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Immortal Rising 2 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00073-12.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Immortal Rising 2 (IMT)?

Sjekk ut Immortal Rising 2 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Immortal Rising 2 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Immortal Rising 2 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Immortal Rising 2 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Immortal Rising 2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Immortal Rising 2 (IMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Immortal Rising 2 (IMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Immortal Rising 2.

Sjekk Immortal Rising 2prisprognosen nå!

Immortal Rising 2 (IMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Immortal Rising 2 (IMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Immortal Rising 2 (IMT)

Leter du etter hvordan du kjøperImmortal Rising 2? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Immortal Rising 2 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IMT til lokale valutaer

1 Immortal Rising 2(IMT) til VND
129.31191
1 Immortal Rising 2(IMT) til AUD
A$0.00742014
1 Immortal Rising 2(IMT) til GBP
0.00363636
1 Immortal Rising 2(IMT) til EUR
0.0041769
1 Immortal Rising 2(IMT) til USD
$0.004914
1 Immortal Rising 2(IMT) til MYR
RM0.0206388
1 Immortal Rising 2(IMT) til TRY
0.20334132
1 Immortal Rising 2(IMT) til JPY
¥0.722358
1 Immortal Rising 2(IMT) til ARS
ARS$7.24775688
1 Immortal Rising 2(IMT) til RUB
0.41026986
1 Immortal Rising 2(IMT) til INR
0.43287426
1 Immortal Rising 2(IMT) til IDR
Rp81.89996724
1 Immortal Rising 2(IMT) til KRW
6.86308896
1 Immortal Rising 2(IMT) til PHP
0.28039284
1 Immortal Rising 2(IMT) til EGP
￡E.0.23670738
1 Immortal Rising 2(IMT) til BRL
R$0.02614248
1 Immortal Rising 2(IMT) til CAD
C$0.00673218
1 Immortal Rising 2(IMT) til BDT
0.59823036
1 Immortal Rising 2(IMT) til NGN
7.34525064
1 Immortal Rising 2(IMT) til COP
$19.1953125
1 Immortal Rising 2(IMT) til ZAR
R.0.08515962
1 Immortal Rising 2(IMT) til UAH
0.20304648
1 Immortal Rising 2(IMT) til TZS
T.Sh.12.16332936
1 Immortal Rising 2(IMT) til VES
Bs0.800982
1 Immortal Rising 2(IMT) til CLP
$4.69287
1 Immortal Rising 2(IMT) til PKR
Rs1.39478976
1 Immortal Rising 2(IMT) til KZT
2.66048874
1 Immortal Rising 2(IMT) til THB
฿0.1562652
1 Immortal Rising 2(IMT) til TWD
NT$0.14855022
1 Immortal Rising 2(IMT) til AED
د.إ0.01803438
1 Immortal Rising 2(IMT) til CHF
Fr0.00388206
1 Immortal Rising 2(IMT) til HKD
HK$0.03818178
1 Immortal Rising 2(IMT) til AMD
֏1.8805878
1 Immortal Rising 2(IMT) til MAD
.د.م0.04432428
1 Immortal Rising 2(IMT) til MXN
$0.09036846
1 Immortal Rising 2(IMT) til SAR
ريال0.0184275
1 Immortal Rising 2(IMT) til ETB
Br0.70550298
1 Immortal Rising 2(IMT) til KES
KSh0.63479052
1 Immortal Rising 2(IMT) til JOD
د.أ0.003484026
1 Immortal Rising 2(IMT) til PLN
0.01778868
1 Immortal Rising 2(IMT) til RON
лв0.02117934
1 Immortal Rising 2(IMT) til SEK
kr0.04624074
1 Immortal Rising 2(IMT) til BGN
лв0.00815724
1 Immortal Rising 2(IMT) til HUF
Ft1.63252908
1 Immortal Rising 2(IMT) til CZK
0.10157238
1 Immortal Rising 2(IMT) til KWD
د.ك0.00149877
1 Immortal Rising 2(IMT) til ILS
0.01636362
1 Immortal Rising 2(IMT) til BOB
Bs0.03395574
1 Immortal Rising 2(IMT) til AZN
0.0083538
1 Immortal Rising 2(IMT) til TJS
SM0.04599504
1 Immortal Rising 2(IMT) til GEL
0.0132678
1 Immortal Rising 2(IMT) til AOA
Kz4.47945498
1 Immortal Rising 2(IMT) til BHD
.د.ب0.001852578
1 Immortal Rising 2(IMT) til BMD
$0.004914
1 Immortal Rising 2(IMT) til DKK
kr0.0312039
1 Immortal Rising 2(IMT) til HNL
L0.12879594
1 Immortal Rising 2(IMT) til MUR
0.22280076
1 Immortal Rising 2(IMT) til NAD
$0.0852579
1 Immortal Rising 2(IMT) til NOK
kr0.04884516
1 Immortal Rising 2(IMT) til NZD
$0.0083538
1 Immortal Rising 2(IMT) til PAB
B/.0.004914
1 Immortal Rising 2(IMT) til PGK
K0.02054052
1 Immortal Rising 2(IMT) til QAR
ر.ق0.01783782
1 Immortal Rising 2(IMT) til RSD
дин.0.49002408
1 Immortal Rising 2(IMT) til UZS
soʻm60.66662238
1 Immortal Rising 2(IMT) til ALL
L0.40520844
1 Immortal Rising 2(IMT) til ANG
ƒ0.00879606
1 Immortal Rising 2(IMT) til AWG
ƒ0.0088452
1 Immortal Rising 2(IMT) til BBD
$0.009828
1 Immortal Rising 2(IMT) til BAM
KM0.00815724
1 Immortal Rising 2(IMT) til BIF
Fr14.66829
1 Immortal Rising 2(IMT) til BND
$0.00628992
1 Immortal Rising 2(IMT) til BSD
$0.004914
1 Immortal Rising 2(IMT) til JMD
$0.78825474
1 Immortal Rising 2(IMT) til KHR
19.73491884
1 Immortal Rising 2(IMT) til KMF
Fr2.054052
1 Immortal Rising 2(IMT) til LAK
106.82608482
1 Immortal Rising 2(IMT) til LKR
Rs1.48638672
1 Immortal Rising 2(IMT) til MDL
L0.081081
1 Immortal Rising 2(IMT) til MGA
Ar21.74331978
1 Immortal Rising 2(IMT) til MOP
P0.03936114
1 Immortal Rising 2(IMT) til MVR
0.0751842
1 Immortal Rising 2(IMT) til MWK
MK8.53124454
1 Immortal Rising 2(IMT) til MZN
MT0.3140046
1 Immortal Rising 2(IMT) til NPR
Rs0.69248088
1 Immortal Rising 2(IMT) til PYG
35.095788
1 Immortal Rising 2(IMT) til RWF
Fr7.120386
1 Immortal Rising 2(IMT) til SBD
$0.0402948
1 Immortal Rising 2(IMT) til SCR
0.07041762
1 Immortal Rising 2(IMT) til SRD
$0.18717426
1 Immortal Rising 2(IMT) til SVC
$0.0429975
1 Immortal Rising 2(IMT) til SZL
L0.0852579
1 Immortal Rising 2(IMT) til TMT
m0.017199
1 Immortal Rising 2(IMT) til TND
د.ت0.01429974
1 Immortal Rising 2(IMT) til TTD
$0.03326778
1 Immortal Rising 2(IMT) til UGX
Sh17.238312
1 Immortal Rising 2(IMT) til XAF
Fr2.742012
1 Immortal Rising 2(IMT) til XCD
$0.0132678
1 Immortal Rising 2(IMT) til XOF
Fr2.742012
1 Immortal Rising 2(IMT) til XPF
Fr0.496314
1 Immortal Rising 2(IMT) til BWP
P0.06545448
1 Immortal Rising 2(IMT) til BZD
$0.00987714
1 Immortal Rising 2(IMT) til CVE
$0.46083492
1 Immortal Rising 2(IMT) til DJF
Fr0.869778
1 Immortal Rising 2(IMT) til DOP
$0.30476628
1 Immortal Rising 2(IMT) til DZD
د.ج0.63665784
1 Immortal Rising 2(IMT) til FJD
$0.0110565
1 Immortal Rising 2(IMT) til GNF
Fr42.72723
1 Immortal Rising 2(IMT) til GTQ
Q0.03764124
1 Immortal Rising 2(IMT) til GYD
$1.02845106
1 Immortal Rising 2(IMT) til ISK
kr0.594594

Immortal Rising 2 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Immortal Rising 2, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Immortal Rising 2 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Immortal Rising 2

Hvor mye er Immortal Rising 2 (IMT) verdt i dag?
Live IMT prisen i USD er 0.004914 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IMT til USD er $ 0.004914. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Immortal Rising 2?
Markedsverdien for IMT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IMT?
Den sirkulerende forsyningen av IMT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMT ?
IMT oppnådde en ATH-pris på 0.016477465242599076 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IMT?
IMT så en ATL-pris på 0.002325794475909858 USD.
Hva er handelsvolumet til IMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMT er $ 60.14K USD.
Vil IMT gå høyere i år?
IMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:09 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

IMT-til-USD-kalkulator

Beløp

IMT
IMT
USD
USD

1 IMT = 0.004914 USD

Handle IMT

IMTUSDT
$0.004915
$0.004915$0.004915
-0.42%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker