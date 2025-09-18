Hva er Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Immortal Rising 2 (IMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Immortal Rising 2 (IMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Immortal Rising 2.

Immortal Rising 2 (IMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Immortal Rising 2 (IMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Immortal Rising 2, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Immortal Rising 2 Hvor mye er Immortal Rising 2 (IMT) verdt i dag? Live IMT prisen i USD er 0.004914 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IMT-til-USD-pris? $ 0.004914 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Immortal Rising 2? Markedsverdien for IMT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IMT? Den sirkulerende forsyningen av IMT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMT ? IMT oppnådde en ATH-pris på 0.016477465242599076 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IMT? IMT så en ATL-pris på 0.002325794475909858 USD . Hva er handelsvolumet til IMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMT er $ 60.14K USD . Vil IMT gå høyere i år? IMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Immortal Rising 2 (IMT) Viktige bransjeoppdateringer

