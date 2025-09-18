Hva er IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IDEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IDEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om IDEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IDEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IDEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IDEX (IDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IDEX (IDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IDEX.

Sjekk IDEXprisprognosen nå!

IDEX (IDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IDEX (IDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IDEX (IDEX)

Leter du etter hvordan du kjøperIDEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IDEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IDEX til lokale valutaer

Prøv konverting

IDEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IDEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om IDEX Hvor mye er IDEX (IDEX) verdt i dag? Live IDEX prisen i USD er 0.02787 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IDEX-til-USD-pris? $ 0.02787 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IDEX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for IDEX? Markedsverdien for IDEX er $ 27.29M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IDEX? Den sirkulerende forsyningen av IDEX er 979.35M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDEX ? IDEX oppnådde en ATH-pris på 0.97451541 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IDEX? IDEX så en ATL-pris på 0.00855880795496 USD . Hva er handelsvolumet til IDEX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDEX er $ 223.60K USD . Vil IDEX gå høyere i år? IDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.

IDEX (IDEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?