Dagens IDEX livepris er 0.02787 USD. Spor prisoppdateringer for IDEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

IDEX Pris(IDEX)

$0.02787
IDEX (IDEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:13:26 (UTC+8)

IDEX (IDEX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.02778
24 timer lav
$ 0.02898
$ 0.02778
$ 0.02898
$ 0.97451541
$ 0.00855880795496
IDEX (IDEX) sanntidsprisen er $ 0.02787. I løpet av de siste 24 timene har IDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02778 og et toppnivå på $ 0.02898, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDEX er $ 0.97451541, mens den rekordlave prisen er $ 0.00855880795496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDEX endret seg med -1.07% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -3.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IDEX (IDEX) Markedsinformasjon

$ 27.29M
$ 223.60K
$ 27.87M
979.35M
1,000,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på IDEX er $ 27.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 223.60K. Den sirkulerende forsyningen på IDEX er 979.35M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.87M.

IDEX (IDEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IDEX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005688-2.00%
30 dager$ +0.00257+10.15%
60 dager$ +0.00697+33.34%
90 dager$ +0.00878+45.99%
IDEX Prisendring i dag

I dag registrerte IDEX en endring på $ -0.0005688 (-2.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IDEX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00257 (+10.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IDEX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IDEX en endring på $ +0.00697 (+33.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IDEX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00878+45.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IDEX (IDEX)?

Sjekk ut IDEX Prishistorikk-siden nå.

Hva er IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IDEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IDEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IDEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IDEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IDEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IDEX (IDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IDEX (IDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IDEX.

Sjekk IDEXprisprognosen nå!

IDEX (IDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IDEX (IDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IDEX (IDEX)

Leter du etter hvordan du kjøperIDEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IDEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IDEX til lokale valutaer

IDEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IDEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell IDEX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IDEX

Hvor mye er IDEX (IDEX) verdt i dag?
Live IDEX prisen i USD er 0.02787 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDEX til USD er $ 0.02787. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IDEX?
Markedsverdien for IDEX er $ 27.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDEX?
Den sirkulerende forsyningen av IDEX er 979.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDEX ?
IDEX oppnådde en ATH-pris på 0.97451541 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDEX?
IDEX så en ATL-pris på 0.00855880795496 USD.
Hva er handelsvolumet til IDEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDEX er $ 223.60K USD.
Vil IDEX gå høyere i år?
IDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:13:26 (UTC+8)

IDEX (IDEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

