IDEX (IDEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IDEX (IDEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IDEX (IDEX) Informasjon IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Offisiell nettside: https://idex.io/ Teknisk dokument: https://docs.idex.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Kjøp IDEX nå!

IDEX (IDEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IDEX (IDEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 979.35M $ 979.35M $ 979.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M All-time high: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 All-Time Low: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Nåværende pris: $ 0.02719 $ 0.02719 $ 0.02719 Lær mer om IDEX (IDEX) pris

IDEX (IDEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IDEX (IDEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDEXs tokenomics, kan du utforske IDEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IDEX Interessert i å legge til IDEX (IDEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IDEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IDEX på MEXC nå!

IDEX (IDEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IDEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IDEX nå!

IDEX prisforutsigelse Vil du vite hvor IDEX kan være på vei? Vår IDEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IDEX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!