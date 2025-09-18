Hva er SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SPACE ID investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ID Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SPACE ID på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SPACE ID kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SPACE ID Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SPACE ID (ID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SPACE ID (ID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SPACE ID.

Sjekk SPACE IDprisprognosen nå!

SPACE ID (ID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SPACE ID (ID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ID tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SPACE ID (ID)

Leter du etter hvordan du kjøperSPACE ID? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SPACE ID på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om SPACE ID Hvor mye er SPACE ID (ID) verdt i dag? Live ID prisen i USD er 0.1651 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ID-til-USD-pris? $ 0.1651 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ID til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SPACE ID? Markedsverdien for ID er $ 181.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ID? Den sirkulerende forsyningen av ID er 1.10B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forID ? ID oppnådde en ATH-pris på 1.829245193291274 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ID? ID så en ATL-pris på 0.1348710561542328 USD . Hva er handelsvolumet til ID? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ID er $ 1.21M USD . Vil ID gå høyere i år? ID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ID prisprognosen for en mer grundig analyse.

SPACE ID (ID) Viktige bransjeoppdateringer

