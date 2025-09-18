Dagens SPACE ID livepris er 0.1651 USD. Spor prisoppdateringer for ID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SPACE ID livepris er 0.1651 USD. Spor prisoppdateringer for ID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SPACE ID Logo

SPACE ID Pris(ID)

1 ID til USD livepris:

$0.1651
$0.1651$0.1651
-2.01%1D
USD
SPACE ID (ID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:13:12 (UTC+8)

SPACE ID (ID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1648
$ 0.1648$ 0.1648
24 timer lav
$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757
24 timer høy

$ 0.1648
$ 0.1648$ 0.1648

$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757

$ 1.829245193291274
$ 1.829245193291274$ 1.829245193291274

$ 0.1348710561542328
$ 0.1348710561542328$ 0.1348710561542328

-1.85%

-2.01%

-0.07%

-0.07%

SPACE ID (ID) sanntidsprisen er $ 0.1651. I løpet av de siste 24 timene har ID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1648 og et toppnivå på $ 0.1757, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ID er $ 1.829245193291274, mens den rekordlave prisen er $ 0.1348710561542328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ID endret seg med -1.85% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPACE ID (ID) Markedsinformasjon

No.252

$ 181.58M
$ 181.58M$ 181.58M

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 330.20M
$ 330.20M$ 330.20M

1.10B
1.10B 1.10B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,995,195,090.733769
1,995,195,090.733769 1,995,195,090.733769

54.98%

ETH

Nåværende markedsverdi på SPACE ID er $ 181.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.21M. Den sirkulerende forsyningen på ID er 1.10B, med en total tilgang på 1995195090.733769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 330.20M.

SPACE ID (ID) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SPACE ID for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003387-2.01%
30 dager$ +0.0075+4.75%
60 dager$ -0.0348-17.41%
90 dager$ +0.0146+9.70%
SPACE ID Prisendring i dag

I dag registrerte ID en endring på $ -0.003387 (-2.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SPACE ID 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0075 (+4.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SPACE ID 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ID en endring på $ -0.0348 (-17.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SPACE ID 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0146+9.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SPACE ID (ID)?

Sjekk ut SPACE ID Prishistorikk-siden nå.

Hva er SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SPACE ID investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ID Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SPACE ID på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SPACE ID kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SPACE ID Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SPACE ID (ID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SPACE ID (ID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SPACE ID.

Sjekk SPACE IDprisprognosen nå!

SPACE ID (ID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SPACE ID (ID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ID tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SPACE ID (ID)

Leter du etter hvordan du kjøperSPACE ID? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SPACE ID på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ID til lokale valutaer

SPACE ID Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SPACE ID, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SPACE ID nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SPACE ID

Hvor mye er SPACE ID (ID) verdt i dag?
Live ID prisen i USD er 0.1651 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ID til USD er $ 0.1651. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SPACE ID?
Markedsverdien for ID er $ 181.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ID?
Den sirkulerende forsyningen av ID er 1.10B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forID ?
ID oppnådde en ATH-pris på 1.829245193291274 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ID?
ID så en ATL-pris på 0.1348710561542328 USD.
Hva er handelsvolumet til ID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ID er $ 1.21M USD.
Vil ID gå høyere i år?
ID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:13:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

