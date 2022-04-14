SPACE ID (ID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SPACE ID (ID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SPACE ID (ID) Informasjon SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Offisiell nettside: https://space.id Teknisk dokument: https://docs.space.id Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Kjøp ID nå!

SPACE ID (ID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SPACE ID (ID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 193.34M $ 193.34M $ 193.34M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 351.60M $ 351.60M $ 351.60M All-time high: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 All-Time Low: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Nåværende pris: $ 0.1758 $ 0.1758 $ 0.1758 Lær mer om SPACE ID (ID) pris

SPACE ID (ID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SPACE ID (ID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDs tokenomics, kan du utforske ID tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ID Interessert i å legge til SPACE ID (ID) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ID, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ID på MEXC nå!

SPACE ID (ID) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ID hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ID nå!

ID prisforutsigelse Vil du vite hvor ID kan være på vei? Vår ID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ID tokenets prisforutsigelse nå!

