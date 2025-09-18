Dagens HashKey Platform livepris er 0.4032 USD. Spor prisoppdateringer for HSK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HSK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HashKey Platform livepris er 0.4032 USD. Spor prisoppdateringer for HSK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HSK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HashKey Platform Logo

HashKey Platform Pris(HSK)

1 HSK til USD livepris:

$0.4033
$0.4033$0.4033
-0.66%1D
USD
HashKey Platform (HSK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:35 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3955
$ 0.3955$ 0.3955
24 timer lav
$ 0.4098
$ 0.4098$ 0.4098
24 timer høy

$ 0.3955
$ 0.3955$ 0.3955

$ 0.4098
$ 0.4098$ 0.4098

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416

-0.60%

-0.66%

-5.18%

-5.18%

HashKey Platform (HSK) sanntidsprisen er $ 0.4032. I løpet av de siste 24 timene har HSK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3955 og et toppnivå på $ 0.4098, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HSK er $ 2.587574787960956, mens den rekordlave prisen er $ 0.24981610577534416.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HSK endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -5.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HashKey Platform (HSK) Markedsinformasjon

No.328

$ 125.48M
$ 125.48M$ 125.48M

$ 181.48K
$ 181.48K$ 181.48K

$ 403.20M
$ 403.20M$ 403.20M

311.21M
311.21M 311.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.12%

ETH

Nåværende markedsverdi på HashKey Platform er $ 125.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 181.48K. Den sirkulerende forsyningen på HSK er 311.21M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.20M.

HashKey Platform (HSK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HashKey Platform for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002679-0.66%
30 dager$ -0.1046-20.60%
60 dager$ -0.1778-30.61%
90 dager$ -0.0048-1.18%
HashKey Platform Prisendring i dag

I dag registrerte HSK en endring på $ -0.002679 (-0.66%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HashKey Platform 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1046 (-20.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HashKey Platform 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HSK en endring på $ -0.1778 (-30.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HashKey Platform 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0048-1.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HashKey Platform (HSK)?

Sjekk ut HashKey Platform Prishistorikk-siden nå.

Hva er HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HashKey Platform investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HSK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HashKey Platform på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HashKey Platform kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HashKey Platform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HashKey Platform (HSK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HashKey Platform (HSK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HashKey Platform.

Sjekk HashKey Platformprisprognosen nå!

HashKey Platform (HSK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HashKey Platform (HSK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HSK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HashKey Platform (HSK)

Leter du etter hvordan du kjøperHashKey Platform? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HashKey Platform på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HSK til lokale valutaer

HashKey Platform Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HashKey Platform, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell HashKey Platform nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HashKey Platform

Hvor mye er HashKey Platform (HSK) verdt i dag?
Live HSK prisen i USD er 0.4032 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HSK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HSK til USD er $ 0.4032. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HashKey Platform?
Markedsverdien for HSK er $ 125.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HSK?
Den sirkulerende forsyningen av HSK er 311.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHSK ?
HSK oppnådde en ATH-pris på 2.587574787960956 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HSK?
HSK så en ATL-pris på 0.24981610577534416 USD.
Hva er handelsvolumet til HSK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HSK er $ 181.48K USD.
Vil HSK gå høyere i år?
HSK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HSK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:35 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

