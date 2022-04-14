HashKey Platform (HSK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HashKey Platform (HSK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HashKey Platform (HSK) Informasjon HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Offisiell nettside: https://group.hashkey.com/en/hsk Teknisk dokument: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Kjøp HSK nå!

HashKey Platform (HSK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HashKey Platform (HSK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.54M $ 125.54M $ 125.54M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 311.21M $ 311.21M $ 311.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 403.40M $ 403.40M $ 403.40M All-time high: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 All-Time Low: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Nåværende pris: $ 0.4034 $ 0.4034 $ 0.4034 Lær mer om HashKey Platform (HSK) pris

HashKey Platform (HSK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HashKey Platform (HSK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HSK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HSK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HSKs tokenomics, kan du utforske HSK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HSK Interessert i å legge til HashKey Platform (HSK) i porteføljen din?

HashKey Platform (HSK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HSK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HSK nå!

HSK prisforutsigelse Vil du vite hvor HSK kan være på vei? Vår HSK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HSK tokenets prisforutsigelse nå!

