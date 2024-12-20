HSK

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

NavnHSK

RangeringNo.304

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.28%

Opplagsforsyning322,460,009

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.3224%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.587574787960956,2024-12-20

Laveste pris0.24981610577534416,2025-06-10

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonHSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Loading...