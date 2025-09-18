Dagens Hosico cat livepris er 0.012194 USD. Spor prisoppdateringer for HOSICO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOSICO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hosico cat livepris er 0.012194 USD. Spor prisoppdateringer for HOSICO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOSICO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hosico cat Pris(HOSICO)

1 HOSICO til USD livepris:

$0.012194
+2.97%1D
USD
Hosico cat (HOSICO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:39:31 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.011569
24 timer lav
24 timer høy

+3.28%

+2.97%

-13.28%

-13.28%

Hosico cat (HOSICO) sanntidsprisen er $ 0.012194. I løpet av de siste 24 timene har HOSICO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.011569 og et toppnivå på $ 0.0148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOSICO er $ 0.07560010932805776, mens den rekordlave prisen er $ 0.00878996393067848.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOSICO endret seg med +3.28% i løpet av den siste timen, +2.97% over 24 timer og -13.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hosico cat (HOSICO) Markedsinformasjon

No.1114

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Hosico cat er $ 12.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.08K. Den sirkulerende forsyningen på HOSICO er 1000.00M, med en total tilgang på 999998319.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.19M.

Hosico cat (HOSICO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hosico cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00035172+2.97%
30 dager$ -0.002458-16.78%
60 dager$ -0.023627-65.96%
90 dager$ -0.004769-28.12%
Hosico cat Prisendring i dag

I dag registrerte HOSICO en endring på $ +0.00035172 (+2.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hosico cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002458 (-16.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hosico cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOSICO en endring på $ -0.023627 (-65.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hosico cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.004769-28.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hosico cat (HOSICO)?

Sjekk ut Hosico cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hosico cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOSICO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hosico cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hosico cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hosico cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hosico cat (HOSICO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hosico cat (HOSICO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hosico cat.

Sjekk Hosico catprisprognosen nå!

Hosico cat (HOSICO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hosico cat (HOSICO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOSICO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hosico cat (HOSICO)

Leter du etter hvordan du kjøperHosico cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hosico cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOSICO til lokale valutaer

1 Hosico cat(HOSICO) til VND
320.88511
1 Hosico cat(HOSICO) til AUD
A$0.01841294
1 Hosico cat(HOSICO) til GBP
0.00902356
1 Hosico cat(HOSICO) til EUR
0.0103649
1 Hosico cat(HOSICO) til USD
$0.012194
1 Hosico cat(HOSICO) til MYR
RM0.0512148
1 Hosico cat(HOSICO) til TRY
0.50458772
1 Hosico cat(HOSICO) til JPY
¥1.792518
1 Hosico cat(HOSICO) til ARS
ARS$17.98517448
1 Hosico cat(HOSICO) til RUB
1.018199
1 Hosico cat(HOSICO) til INR
1.07416946
1 Hosico cat(HOSICO) til IDR
Rp203.23325204
1 Hosico cat(HOSICO) til KRW
17.03062816
1 Hosico cat(HOSICO) til PHP
0.69554576
1 Hosico cat(HOSICO) til EGP
￡E.0.58726304
1 Hosico cat(HOSICO) til BRL
R$0.06487208
1 Hosico cat(HOSICO) til CAD
C$0.01670578
1 Hosico cat(HOSICO) til BDT
1.48449756
1 Hosico cat(HOSICO) til NGN
18.22710344
1 Hosico cat(HOSICO) til COP
$47.4474637
1 Hosico cat(HOSICO) til ZAR
R.0.21132202
1 Hosico cat(HOSICO) til UAH
0.50385608
1 Hosico cat(HOSICO) til TZS
T.Sh.30.18307656
1 Hosico cat(HOSICO) til VES
Bs1.987622
1 Hosico cat(HOSICO) til CLP
$11.64527
1 Hosico cat(HOSICO) til PKR
Rs3.46114496
1 Hosico cat(HOSICO) til KZT
6.60195354
1 Hosico cat(HOSICO) til THB
฿0.38789114
1 Hosico cat(HOSICO) til TWD
NT$0.36850268
1 Hosico cat(HOSICO) til AED
د.إ0.04475198
1 Hosico cat(HOSICO) til CHF
Fr0.00963326
1 Hosico cat(HOSICO) til HKD
HK$0.09474738
1 Hosico cat(HOSICO) til AMD
֏4.6666438
1 Hosico cat(HOSICO) til MAD
.د.م0.10998988
1 Hosico cat(HOSICO) til MXN
$0.22424766
1 Hosico cat(HOSICO) til SAR
ريال0.0457275
1 Hosico cat(HOSICO) til ETB
Br1.75069258
1 Hosico cat(HOSICO) til KES
KSh1.57522092
1 Hosico cat(HOSICO) til JOD
د.أ0.008645546
1 Hosico cat(HOSICO) til PLN
0.04414228
1 Hosico cat(HOSICO) til RON
лв0.05255614
1 Hosico cat(HOSICO) til SEK
kr0.11474554
1 Hosico cat(HOSICO) til BGN
лв0.02024204
1 Hosico cat(HOSICO) til HUF
Ft4.05243202
1 Hosico cat(HOSICO) til CZK
0.25192804
1 Hosico cat(HOSICO) til KWD
د.ك0.00371917
1 Hosico cat(HOSICO) til ILS
0.04060602
1 Hosico cat(HOSICO) til BOB
Bs0.08426054
1 Hosico cat(HOSICO) til AZN
0.0207298
1 Hosico cat(HOSICO) til TJS
SM0.11413584
1 Hosico cat(HOSICO) til GEL
0.0329238
1 Hosico cat(HOSICO) til AOA
Kz11.11568458
1 Hosico cat(HOSICO) til BHD
.د.ب0.004597138
1 Hosico cat(HOSICO) til BMD
$0.012194
1 Hosico cat(HOSICO) til DKK
kr0.0774319
1 Hosico cat(HOSICO) til HNL
L0.31960474
1 Hosico cat(HOSICO) til MUR
0.55287596
1 Hosico cat(HOSICO) til NAD
$0.2115659
1 Hosico cat(HOSICO) til NOK
kr0.12120836
1 Hosico cat(HOSICO) til NZD
$0.0207298
1 Hosico cat(HOSICO) til PAB
B/.0.012194
1 Hosico cat(HOSICO) til PGK
K0.05097092
1 Hosico cat(HOSICO) til QAR
ر.ق0.04426422
1 Hosico cat(HOSICO) til RSD
дин.1.21598568
1 Hosico cat(HOSICO) til UZS
soʻm150.54309998
1 Hosico cat(HOSICO) til ALL
L1.00551724
1 Hosico cat(HOSICO) til ANG
ƒ0.02182726
1 Hosico cat(HOSICO) til AWG
ƒ0.0219492
1 Hosico cat(HOSICO) til BBD
$0.024388
1 Hosico cat(HOSICO) til BAM
KM0.02024204
1 Hosico cat(HOSICO) til BIF
Fr36.39909
1 Hosico cat(HOSICO) til BND
$0.01560832
1 Hosico cat(HOSICO) til BSD
$0.012194
1 Hosico cat(HOSICO) til JMD
$1.95603954
1 Hosico cat(HOSICO) til KHR
48.97183564
1 Hosico cat(HOSICO) til KMF
Fr5.097092
1 Hosico cat(HOSICO) til LAK
265.08695122
1 Hosico cat(HOSICO) til LKR
Rs3.68844112
1 Hosico cat(HOSICO) til MDL
L0.201201
1 Hosico cat(HOSICO) til MGA
Ar53.95564538
1 Hosico cat(HOSICO) til MOP
P0.09767394
1 Hosico cat(HOSICO) til MVR
0.1865682
1 Hosico cat(HOSICO) til MWK
MK21.17012534
1 Hosico cat(HOSICO) til MZN
MT0.7791966
1 Hosico cat(HOSICO) til NPR
Rs1.71837848
1 Hosico cat(HOSICO) til PYG
87.089548
1 Hosico cat(HOSICO) til RWF
Fr17.669106
1 Hosico cat(HOSICO) til SBD
$0.0999908
1 Hosico cat(HOSICO) til SCR
0.17474002
1 Hosico cat(HOSICO) til SRD
$0.46446946
1 Hosico cat(HOSICO) til SVC
$0.1066975
1 Hosico cat(HOSICO) til SZL
L0.2115659
1 Hosico cat(HOSICO) til TMT
m0.042679
1 Hosico cat(HOSICO) til TND
د.ت0.03548454
1 Hosico cat(HOSICO) til TTD
$0.08255338
1 Hosico cat(HOSICO) til UGX
Sh42.776552
1 Hosico cat(HOSICO) til XAF
Fr6.804252
1 Hosico cat(HOSICO) til XCD
$0.0329238
1 Hosico cat(HOSICO) til XOF
Fr6.804252
1 Hosico cat(HOSICO) til XPF
Fr1.231594
1 Hosico cat(HOSICO) til BWP
P0.16242408
1 Hosico cat(HOSICO) til BZD
$0.02450994
1 Hosico cat(HOSICO) til CVE
$1.14355332
1 Hosico cat(HOSICO) til DJF
Fr2.158338
1 Hosico cat(HOSICO) til DOP
$0.75627188
1 Hosico cat(HOSICO) til DZD
د.ج1.5797327
1 Hosico cat(HOSICO) til FJD
$0.0274365
1 Hosico cat(HOSICO) til GNF
Fr106.02683
1 Hosico cat(HOSICO) til GTQ
Q0.09340604
1 Hosico cat(HOSICO) til GYD
$2.55208226
1 Hosico cat(HOSICO) til ISK
kr1.475474

Hosico cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hosico cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Hosico cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hosico cat

Hvor mye er Hosico cat (HOSICO) verdt i dag?
Live HOSICO prisen i USD er 0.012194 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOSICO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOSICO til USD er $ 0.012194. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hosico cat?
Markedsverdien for HOSICO er $ 12.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOSICO?
Den sirkulerende forsyningen av HOSICO er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOSICO ?
HOSICO oppnådde en ATH-pris på 0.07560010932805776 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOSICO?
HOSICO så en ATL-pris på 0.00878996393067848 USD.
Hva er handelsvolumet til HOSICO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOSICO er $ 107.08K USD.
Vil HOSICO gå høyere i år?
HOSICO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOSICO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:39:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

