Hosico cat (HOSICO) Informasjon A cat meme token on SOLANA. Offisiell nettside: https://www.hosico.cat/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Kjøp HOSICO nå!

Hosico cat (HOSICO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hosico cat (HOSICO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M All-time high: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 All-Time Low: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 Nåværende pris: $ 0.010246 $ 0.010246 $ 0.010246 Lær mer om Hosico cat (HOSICO) pris

Hosico cat (HOSICO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hosico cat (HOSICO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOSICO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOSICO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOSICOs tokenomics, kan du utforske HOSICO tokenets livepris!

Hosico cat (HOSICO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOSICO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOSICO nå!

HOSICO prisforutsigelse Vil du vite hvor HOSICO kan være på vei? Vår HOSICO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOSICO tokenets prisforutsigelse nå!

