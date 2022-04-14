HOPR Token (HOPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HOPR Token (HOPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HOPR Token (HOPR) Informasjon HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Offisiell nettside: https://hoprnet.org/ Teknisk dokument: https://docs.hoprnet.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Kjøp HOPR nå!

HOPR Token (HOPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HOPR Token (HOPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.89M $ 17.89M $ 17.89M Total forsyning: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Sirkulerende forsyning: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.43M $ 52.43M $ 52.43M All-time high: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 All-Time Low: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Nåværende pris: $ 0.05243 $ 0.05243 $ 0.05243 Lær mer om HOPR Token (HOPR) pris

HOPR Token (HOPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HOPR Token (HOPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOPRs tokenomics, kan du utforske HOPR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOPR Interessert i å legge til HOPR Token (HOPR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOPR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOPR på MEXC nå!

HOPR Token (HOPR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOPR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOPR nå!

HOPR prisforutsigelse Vil du vite hvor HOPR kan være på vei? Vår HOPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOPR tokenets prisforutsigelse nå!

