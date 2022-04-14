HOPR Token (HOPR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i HOPR Token (HOPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
HOPR Token (HOPR) Informasjon

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Offisiell nettside:
https://hoprnet.org/
Teknisk dokument:
https://docs.hoprnet.org/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da

HOPR Token (HOPR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HOPR Token (HOPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 17.89M
Total forsyning:
$ 394.55M
Sirkulerende forsyning:
$ 341.17M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 52.43M
All-time high:
$ 1.688
All-Time Low:
$ 0.030108303598352832
Nåværende pris:
$ 0.05243
HOPR Token (HOPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak HOPR Token (HOPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet HOPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange HOPR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår HOPRs tokenomics, kan du utforske HOPR tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

