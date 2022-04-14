DOGS (DOGS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGS (DOGS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGS (DOGS) Informasjon The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy. Offisiell nettside: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS

DOGS (DOGS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGS (DOGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.95M $ 67.95M $ 67.95M Total forsyning: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Sirkulerende forsyning: $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M All-time high: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 All-Time Low: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Nåværende pris: $ 0.0001315 $ 0.0001315 $ 0.0001315 Lær mer om DOGS (DOGS) pris

DOGS (DOGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGS (DOGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGSs tokenomics, kan du utforske DOGS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGS Interessert i å legge til DOGS (DOGS) i porteføljen din?

DOGS (DOGS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGS nå!

DOGS prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGS kan være på vei? Vår DOGS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGS tokenets prisforutsigelse nå!

