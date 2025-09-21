HOPR Token (HOPR)-prisforutsigelse (USD)

Få HOPR Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HOPR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på HOPR Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.05591 $0.05591 $0.05591 +0.93% USD Faktisk Prediksjon HOPR Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan HOPR Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.05591 i 2025. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan HOPR Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.058705 i 2026. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOPR for 2027 $ 0.061640 med en 10.25% vekstrate. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOPR for 2028 $ 0.064722 med en 15.76% vekstrate. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOPR for 2029 $ 0.067958 med en 21.55% vekstrate. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOPR for 2030 $ 0.071356 med en 27.63% vekstrate. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på HOPR Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.116232. HOPR Token (HOPR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på HOPR Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.189331. År Pris Vekst 2025 $ 0.05591 0.00%

2026 $ 0.058705 5.00%

2027 $ 0.061640 10.25%

2028 $ 0.064722 15.76%

2029 $ 0.067958 21.55%

2030 $ 0.071356 27.63%

2031 $ 0.074924 34.01%

2032 $ 0.078670 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.082604 47.75%

2034 $ 0.086734 55.13%

2035 $ 0.091071 62.89%

2036 $ 0.095625 71.03%

2037 $ 0.100406 79.59%

2038 $ 0.105426 88.56%

2039 $ 0.110697 97.99%

2040 $ 0.116232 107.89% Vis mer Kortsiktig HOPR Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.05591 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.055917 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.055963 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.056139 0.41% HOPR Token (HOPR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HOPR September 21, 2025(I dag) er $0.05591 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. HOPR Token (HOPR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HOPR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.055917 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. HOPR Token (HOPR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HOPR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.055963 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. HOPR Token (HOPR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HOPR $0.056139 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende HOPR Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.05591$ 0.05591 $ 0.05591 Prisendring (24 t) +0.93% Markedsverdi $ 19.08M$ 19.08M $ 19.08M Opplagsforsyning 341.17M 341.17M 341.17M Volum (24 timer) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Volum (24 timer) -- Den siste HOPR-prisen er $ 0.05591. Den har en 24-timers endring på +0.93%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.50K. Videre har HOPR en sirkulerende forsyning på 341.17M og total markedsverdi på $ 19.08M. Se HOPR livepris

HOPR Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for HOPR Token direktepris, er gjeldende pris for HOPR Token 0.05591USD. Den sirkulerende forsyningen av HOPR Token(HOPR) er 0.00 HOPR , som gir den en markedsverdi på $19.08M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000539 $ 0.05619 $ 0.05501

7 dager -0.03% $ -0.002239 $ 0.0606 $ 0.05442

30 dager -0.14% $ -0.009349 $ 0.06982 $ 0.05417 24-timers ytelse De siste 24 timene har HOPR Token vist en prisbevegelse på $0.000539 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har HOPR Token handlet på en topp på $0.0606 og en bunn på $0.05442 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til HOPR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har HOPR Token opplevd en -0.14% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.009349 av dens verdi. Dette indikerer at HOPR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette HOPR Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HOPR prishistorikk

Hvordan fungerer HOPR Token (HOPR) prisforutsigelsesmodul? HOPR Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HOPR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for HOPR Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HOPR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til HOPR Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HOPR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HOPR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til HOPR Token.

Hvorfor er HOPR-prisforutsigelse viktig?

HOPR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HOPR nå? I følge dine forutsigelser vil HOPR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HOPR neste måned? I følge HOPR Token (HOPR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HOPR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HOPR koste i 2026? Prisen på 1 HOPR Token (HOPR) i dag er $0.05591 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOPR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HOPR i 2027? HOPR Token (HOPR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOPR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HOPR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil HOPR Token (HOPR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HOPR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil HOPR Token (HOPR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HOPR koste i 2030? Prisen på 1 HOPR Token (HOPR) i dag er $0.05591 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOPR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HOPR i 2040? HOPR Token (HOPR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOPR innen 2040.