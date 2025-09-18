Hva er HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HOPR Token (HOPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HOPR Token (HOPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HOPR Token.

HOPR Token (HOPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HOPR Token (HOPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HOPR Token (HOPR)

HOPR til lokale valutaer

HOPR Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HOPR Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om HOPR Token Hvor mye er HOPR Token (HOPR) verdt i dag? Live HOPR prisen i USD er 0.05552 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOPR-til-USD-pris? $ 0.05552 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOPR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HOPR Token? Markedsverdien for HOPR er $ 18.94M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOPR? Den sirkulerende forsyningen av HOPR er 341.17M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOPR ? HOPR oppnådde en ATH-pris på 0.97174497 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOPR? HOPR så en ATL-pris på 0.030108303598352832 USD . Hva er handelsvolumet til HOPR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOPR er $ 55.48K USD . Vil HOPR gå høyere i år? HOPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOPR prisprognosen for en mer grundig analyse.

HOPR Token (HOPR) Viktige bransjeoppdateringer

