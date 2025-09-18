Dagens HOPR Token livepris er 0.05552 USD. Spor prisoppdateringer for HOPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HOPR Token livepris er 0.05552 USD. Spor prisoppdateringer for HOPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HOPR Token Logo

HOPR Token Pris(HOPR)

1 HOPR til USD livepris:

$0.05555
$0.05555$0.05555
+0.09%1D
USD
HOPR Token (HOPR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:25:14 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05505
$ 0.05505$ 0.05505
24 timer lav
$ 0.05722
$ 0.05722$ 0.05722
24 timer høy

$ 0.05505
$ 0.05505$ 0.05505

$ 0.05722
$ 0.05722$ 0.05722

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832$ 0.030108303598352832

+0.01%

+0.09%

-3.57%

-3.57%

HOPR Token (HOPR) sanntidsprisen er $ 0.05552. I løpet av de siste 24 timene har HOPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05505 og et toppnivå på $ 0.05722, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOPR er $ 0.97174497, mens den rekordlave prisen er $ 0.030108303598352832.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOPR endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOPR Token (HOPR) Markedsinformasjon

No.955

$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M

$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K

$ 55.52M
$ 55.52M$ 55.52M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

Nåværende markedsverdi på HOPR Token er $ 18.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.48K. Den sirkulerende forsyningen på HOPR er 341.17M, med en total tilgang på 394545361. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.52M.

HOPR Token (HOPR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HOPR Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00005+0.09%
30 dager$ -0.01055-15.97%
60 dager$ -0.00569-9.30%
90 dager$ +0.01541+38.41%
HOPR Token Prisendring i dag

I dag registrerte HOPR en endring på $ +0.00005 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HOPR Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01055 (-15.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HOPR Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOPR en endring på $ -0.00569 (-9.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HOPR Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01541+38.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HOPR Token (HOPR)?

Sjekk ut HOPR Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HOPR Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOPR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HOPR Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HOPR Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HOPR Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HOPR Token (HOPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HOPR Token (HOPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HOPR Token.

Sjekk HOPR Tokenprisprognosen nå!

HOPR Token (HOPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HOPR Token (HOPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HOPR Token (HOPR)

Leter du etter hvordan du kjøperHOPR Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HOPR Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOPR til lokale valutaer

HOPR Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HOPR Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell HOPR Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HOPR Token

Hvor mye er HOPR Token (HOPR) verdt i dag?
Live HOPR prisen i USD er 0.05552 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOPR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOPR til USD er $ 0.05552. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HOPR Token?
Markedsverdien for HOPR er $ 18.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOPR?
Den sirkulerende forsyningen av HOPR er 341.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOPR ?
HOPR oppnådde en ATH-pris på 0.97174497 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOPR?
HOPR så en ATL-pris på 0.030108303598352832 USD.
Hva er handelsvolumet til HOPR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOPR er $ 55.48K USD.
Vil HOPR gå høyere i år?
HOPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOPR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:25:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

