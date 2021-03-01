HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

NavnHOPR

RangeringNo.978

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning341,173,813

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning394,545,361

Opplagsforsyning0.3411%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.97174497,2021-03-01

Laveste pris0.030108303598352832,2025-07-01

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonHOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

