Hivemapper (HONEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hivemapper (HONEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hivemapper (HONEY) Informasjon Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Offisiell nettside: https://hivemapper.com/ Teknisk dokument: https://docs.hivemapper.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Kjøp HONEY nå!

Hivemapper (HONEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hivemapper (HONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.95M $ 70.95M $ 70.95M Total forsyning: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Sirkulerende forsyning: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.10M $ 150.10M $ 150.10M All-time high: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 All-Time Low: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Nåværende pris: $ 0.01501 $ 0.01501 $ 0.01501 Lær mer om Hivemapper (HONEY) pris

Hivemapper (HONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hivemapper (HONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HONEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HONEYs tokenomics, kan du utforske HONEY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HONEY Interessert i å legge til Hivemapper (HONEY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HONEY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HONEY på MEXC nå!

Hivemapper (HONEY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HONEY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HONEY nå!

HONEY prisforutsigelse Vil du vite hvor HONEY kan være på vei? Vår HONEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HONEY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!