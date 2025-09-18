Hva er Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hivemapper investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HONEY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hivemapper på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hivemapper kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hivemapper Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hivemapper (HONEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hivemapper (HONEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hivemapper.

Sjekk Hivemapperprisprognosen nå!

Hivemapper (HONEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hivemapper (HONEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HONEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hivemapper (HONEY)

Leter du etter hvordan du kjøperHivemapper? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hivemapper på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HONEY til lokale valutaer

Prøv konverting

Hivemapper Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hivemapper, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hivemapper Hvor mye er Hivemapper (HONEY) verdt i dag? Live HONEY prisen i USD er 0.0191 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HONEY-til-USD-pris? $ 0.0191 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HONEY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hivemapper? Markedsverdien for HONEY er $ 90.29M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HONEY? Den sirkulerende forsyningen av HONEY er 4.73B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHONEY ? HONEY oppnådde en ATH-pris på 0.431502163935478 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HONEY? HONEY så en ATL-pris på 0.008499727928779937 USD . Hva er handelsvolumet til HONEY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HONEY er $ 233.34K USD . Vil HONEY gå høyere i år? HONEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HONEY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hivemapper (HONEY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?