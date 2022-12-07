HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

NavnHONEY

RangeringNo.456

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning4,920,718,141.146647

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning6,499,970,783.885289

Opplagsforsyning0.492%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.431502163935478,2022-12-07

Laveste pris0.008499727928779937,2023-04-06

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

