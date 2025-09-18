Holdstation Pris(HOLDSTATION)
Holdstation (HOLDSTATION) sanntidsprisen er $ 1.5413. I løpet av de siste 24 timene har HOLDSTATION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.539 og et toppnivå på $ 1.6844, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOLDSTATION er $ 7.56941235153372, mens den rekordlave prisen er $ 0.5987876567755669.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOLDSTATION endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -6.65% over 24 timer og -6.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Holdstation er $ 12.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.92K. Den sirkulerende forsyningen på HOLDSTATION er 7.90M, med en total tilgang på 7903700. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.24M.
Spor prisendringene Holdstation for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.109798
|-6.65%
|30 dager
|$ +0.2723
|+21.45%
|60 dager
|$ +0.4893
|+46.51%
|90 dager
|$ +0.5239
|+51.49%
I dag registrerte HOLDSTATION en endring på $ -0.109798 (-6.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2723 (+21.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOLDSTATION en endring på $ +0.4893 (+46.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5239+51.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.
Å forstå tokenomics bak Holdstation (HOLDSTATION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOLDSTATION tokenets omfattende tokenomics nå!
For en mer dyptgående forståelse av Holdstation, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
